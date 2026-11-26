أنقرة-سانا

عثر باحث تركي على مدفن أثري يُقدّر عمره بنحو ألفي عام، منحوت في قمة تكوين صخري طبيعي يشبه الفطر، في منطقة ديفيلي بمحافظة قيصري وسط تركيا، في اكتشاف يسلط الضوء على العلاقة بين المواقع الأثرية والتكوينات الجيولوجية الفريدة.

وذكر موقع «أركيونيوز» التركي المتخصص في الآثار والاكتشافات الأثرية، اليوم الخميس، أن الباحث في التاريخ المحلي نذير أوتجين اكتشف المدفن خلال استكشافه وادي نهر زامانتا، بالقرب من سد غوموشورين، بين قريتي حسينلي وينيجه.

ويتخذ المدفن شكلاً مستطيلاً، وقد نُحت مباشرة في الصخر، وعُثر عليه بغطاء حجري مزاح عن موضعه، فيما ترتفع الصخرة نحو خمسة أمتار عن المنطقة المحيطة، وتقع قمتها على ارتفاع نحو 1297 متراً فوق مستوى سطح البحر.

ورجّح أوتجين أن يعود المدفن إلى العصر الروماني، أي إلى نحو ألفي عام، مشيراً إلى أن ما يميز الاكتشاف وجود منشأة جنائزية فوق تكوين صخري طبيعي غير مألوف.

وأبلغ الباحث السلطات المختصة بالعثور عليه، داعياً إلى إجراء دراسات أثرية وجيولوجية لتحديد تاريخه، والتحقق مما إذا كان شكل الصخرة الحالي قائماً عند نحت المدفن أم أنه نتج لاحقاً بفعل عوامل التعرية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الموقع.

وتزخر المنطقة المحيطة بالمدفن بمواقع أثرية تعود إلى حقب تاريخية مختلفة، من أبرزها نقش فراكتين الحثي العائد إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد، والذي يصور الملك حاتوسيلي الثالث والملكة بودوهيبا، إضافة إلى كهوف تشينتشين وديركلي ومقابر تشوكوريورت الصخرية.