دمشق-سانا

كيف تتحول ضربات الفرشاة وتداخل الألوان والخطوط إلى صورة تحمل حكاية عن المواجهة والصمود؟ تتبع زاوية قراءة تشكيلية هذا الأسبوع هذه العناصر في لوحة “معركة الفراشة” للفنان التشكيلي السوري محمود قدّاح، التي تتوسطها هيئة أنثوية برأس مائل وملامح غير محددة، تحيط بها كتل لونية متداخلة، فيما تظهر فراشة بخطوط دقيقة إلى يسارها.

الفرشاة تصوغ ملامح الشكل

نفّذ قدّاح اللوحة بالألوان الزيتية، وهي خامة تتيح مزج الألوان وتراكبها والعمل على درجاتها المختلفة، بما يساعد على تكوين انتقالات لونية متدرجة، حيث تكشف اللوحة عن آثار واضحة لضربات الفرشاة، ولا سيما حول الرأس والكتفين، فتبدو عريضة ومنحنية ومتداخلة، في حين تمتد ضربات طولية في أجزاء من الخلفية.

ويمنح اختلاف اتجاه هذه الضربات واتساعها سطح العمل حركة بصرية، كما يجعل اللون أداة لتكوين الشكل، لا مجرد مساحة تملؤه.

تضاد لوني يوجه العين

تعتمد اللوحة على مجموعتين لونيتين أساسيتين: الأولى تضم الأحمر والقرمزي والبرتقالي والأصفر المغرّي، وتتركز حول الشخصية، والثانية تتكون من الأخضر الداكن والأسود وتغطي معظم الخلفية، حيث يُعرف هذا التقابل بين الألوان الدافئة والباردة بالتضاد اللوني، وهو وسيلة يستخدمها الفنان لإبراز بعض العناصر وجعلها أكثر جذباً للعين.

وتبدو الدرجات الدافئة أكثر حضوراً في منطقة الرأس والجسد، بينما تحيط بها المساحات القاتمة، فتبرز الهيئة الأنثوية في مركز المشهد، كما تتداخل بعض درجات الأصفر والأخضر مع الأحمر حول الرأس والكتفين، فلا تنفصل حدود الشخصية عن الخلفية بخطوط حادة، بل تذوب أجزاء منها في المحيط.

وبهذه العلاقة بين الضوء والعتمة، وبين الألوان المتقابلة والمتداخلة، يتشكل البناء اللوني للعمل وتكتسب عناصره حضورها البصري.

كتل وخطوط تنظم المساحة

تأتي اللوحة في صيغة رأسية، وتشغل الهيئة الأنثوية مركز التكوين تقريباً، وقد اختزل الفنان تفاصيل الجسد والوجه في كتل لونية ممتدة، مع إمالة الرأس وإخفاء ملامحه الدقيقة، ليعني هذا الاختزال عدم الالتزام بنقل تفاصيله الواقعية كاملة، بل الاكتفاء بالمساحات والخطوط الأساسية التي تكوّنه وتعبّر عن حالته.

وفي الجهة اليسرى، تقابل هذه الكتلة الكبيرة فراشة صغيرة مرسومة بخطوط دقيقة وأكثر تحديداً، فيما تتوزع في الخلفية مساحات داكنة وأشكال شبه هندسية وامتدادات طولية، ويصنع هذا التباين بين الضربات العريضة للهيئة والخطوط الدقيقة للفراشة توازناً في البناء الشكلي، يوجه انتباه المشاهد بين الشخصية والتفصيل المحيط بها.

تعبيرية اللون ورمزية صمود الأنثى

وصف قدّاح، في تصريح لـ سانا، عمله بأنه يجمع بين التكعيبي التجريدي والتعبيري المعاصر مستخدماً تقنيات مختلفة، وتقوم هذه الاتجاهات، بصورة مبسطة، على الابتعاد عن النقل الحرفي للواقع، فالتجريد يختزل الأشكال أو يبتعد بها عن صورتها المألوفة، بينما يوظف التعبير اللون والخط والتكوين لإظهار الحالة الشعورية، وهو ما يتجلى في اللوحة عبر عدم تحديد الوجه، وتداخل الكتل اللونية، وتقديم الحالة التعبيرية على التفاصيل الواقعية.

وأوضح قدّاح أن الفراشة ترمز إلى الأنثى، وأن وضعية جناحيها وأرجلها الأمامية توحي بأنها عادت لتوها لتحط على يد الفتاة بعد معركة تركت آثارها على جناحها المفرود وقرن استشعارها وخرطومها الذي يسيل منه دمها الأصفر.

وأضاف أن هذه المعركة ترمز إلى التحديات والصعوبات التي تواجه المرأة، وما تتركه من آثار في جوانب حياتها وحريتها، مشيراً إلى أن وضعية الجسد والرأس تجسد بقاء الأنثى شامخة بعد المواجهة، وقوة إرادتها وإصرارها رغم ما تمر به.

وهكذا، تتحول عناصر التكوين من أدوات تقنية خالصة إلى لغة بصرية متكاملة، تضع المتلقي أمام تجربة إنسانية نابضة تجمع بين هشاشة الفراشة وصلابة الإرادة.

يُذكر أن الفنان التشكيلي محمود قدّاح ينحدر من مدينة سلمية، وأسس منذ عام 2017 مرسماً فنياً لتعليم الرسم الأكاديمي وأشرف على أنشطة فنية لذوي الإعاقة، واتجه نحو رسم البورتريه بالفحم والرصاص والأبيض والأسود، قبل انتقاله إلى التصوير الزيتي بأسلوب تكعيبي تجريدي وتعبيري يعالج قضايا الإنسان والمرأة.