أنقرة-سانا
أكدت وزارة الدفاع التركية أن إسرائيل تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مع اشتداد الظروف الشتوية واستمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات ملموسة تجاه الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم الوزارة زكي آق تورك خلال الإحاطة الصحفية الأسبوعية اليوم الخميس في أنقرة عبر منصة “إكس”: إن إسرائيل “تقوض الثقة بالقانون الدولي يوماً بعد يوم”، محذراً من تفاقم معاناة الفلسطينيين في ظل نقص المساعدات الغذائية والإغاثية، وعدم كفاية مواد الإيواء لمواجهة الظروف الشتوية.
ورحب آق تورك باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقلاله، مجدداً دعوة بلاده إلى اتخاذ خطوات ملموسة تجاه الاحتلال الإسرائيلي.
وتأتي التصريحات التركية في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية، حيث قُتل فلسطينيان وأصيب آخرون في وقت سابق اليوم، جراء قصف قوات الاحتلال مناطق في وسط قطاع غزة وشماله.
وكانت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في 19 من الشهر الجاري مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بأغلبية كبيرة بلغت 162 دولة، مقابل معارضة 8 دول وامتناع 8 أخرى عن التصويت.