أنقرة-سانا‏

أكدت وزارة الدفاع التركية أن إسرائيل تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مع اشتداد الظروف الشتوية واستمرار القيود ‏المفروضة على دخول المساعدات، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات ملموسة تجاه الاحتلال الإسرائيلي.‏

وقال المتحدث باسم الوزارة زكي آق تورك خلال الإحاطة الصحفية الأسبوعية اليوم الخميس في أنقرة عبر منصة “إكس”: ‏إن إسرائيل “تقوض الثقة بالقانون الدولي يوماً بعد يوم”، محذراً من تفاقم معاناة الفلسطينيين في ظل نقص المساعدات ‏الغذائية والإغاثية، وعدم كفاية مواد الإيواء لمواجهة الظروف الشتوية.‏

ورحب آق تورك باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ‏واستقلاله، مجدداً دعوة بلاده إلى اتخاذ خطوات ملموسة تجاه الاحتلال الإسرائيلي.‏

وتأتي التصريحات التركية في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية، حيث قُتل فلسطينيان ‏وأصيب آخرون في وقت سابق اليوم، جراء قصف قوات الاحتلال مناطق في وسط قطاع غزة وشماله.‏

وكانت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في 19 من الشهر الجاري مشروع قرار يؤكد حق الشعب ‌‏الفلسطيني في تقرير المصير بأغلبية كبيرة بلغت 162 دولة، مقابل معارضة 8 دول وامتناع 8 أخرى عن التصويت.‏