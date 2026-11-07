صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي يخفف تداعيات الحرب في الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي تسهم في دعم النمو الاقتصادي لدى بعض الدول، وتعويض جزء من آثار نقص إمدادات النفط الناجم عن حرب الشرق الأوسط.

ونقلت شبكة “سي إن إن” اليوم السبت، عن غورغييفا قولها، خلال فعالية في مقر الصندوق بواشنطن: إن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي تدعم اقتصادات بعض الدول، لكنها حذرت في الوقت نفسه من المخاطر المرتبطة بارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا والاعتماد المتزايد للأسواق على هذه الاستثمارات.

وأشارت غورغييفا إلى أن التقلبات في الأسواق المالية مرشحة للاستمرار، ما يزيد صعوبة مهمة البنوك المركزية في احتواء التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، داعيةً إلى مراعاة تأثير أي تباطؤ في استثمارات الذكاء الاصطناعي على النمو الاقتصادي عند اتخاذ القرارات النقدية.

وكان صندوق النقد الدولي حذر الشهر الماضي من أن استمرار حرب الشرق الأوسط، وتراجع طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي قد يؤديان إلى هبوط أسعار الأصول، ما يهدد بخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1.1 بالمئة، والأمريكي بنسبة 1.8 بالمئة بحلول عام 2028.