برلين-سانا

كشف باحثون ألمان آلية يستخدمها الجسم لتنظيم استجابته المناعية عند استمرار الالتهاب لفترات طويلة، إذ تدفع التغيرات التي تطرأ على بعض الخلايا المناعية خلايا أخرى إلى خفض نشاطها تدريجياً، ما يساعد على منع الاستجابة المناعية المفرطة التي قد تلحق أضراراً خطيرة بأنسجة الجسم.

وذكرت جامعة يوليوس ماكسيميليان في مدينة فورتسبورغ الألمانية، في تقرير نشرته أمس الثلاثاء، أن فريقاً بحثياً من معهد المناعة النظامية بالجامعة توصل إلى أن الالتهاب المستمر يغير طريقة عمل خلايا مناعية متخصصة تُعرف باسم «الخلايا المتغصنة»، وهي المسؤولة عن التعرف على مسببات الأمراض ونقل إشارات تنشيط إلى الخلايا التائية، ولا سيما خلايا CD8 التي تتولى التعرف على الخلايا المصابة والقضاء عليها.

وبيّنت الدراسة المنشورة في مجلة «Immunity» العلمية أن استمرار الالتهاب يدفع الخلايا المتغصنة تدريجياً إلى حالة تقل فيها استجابتها للإشارات الالتهابية، وتتغير معها التعليمات التي ترسلها إلى الخلايا التائية، ما يعزز دخول الأخيرة في حالة تُعرف باسم «إنهاك الخلايا التائية»، تفقد خلالها جزءاً من قدرتها على مكافحة العدوى.

وفي تجربة لافتة، أزال الباحثون الخلايا المتغصنة المسؤولة عن تحفيز هذه الحالة، فتمكنوا من منع إنهاك الخلايا التائية، لكن ذلك أدى إلى استجابة مناعية مفرطة وغير منضبطة تسببت في أضرار خطيرة بأنسجة الجسم وهددت الحياة، ما كشف أن إنهاك الخلايا التائية لا يمثل مجرد ضعف في المناعة، بل يؤدي أيضاً دوراً وقائياً في الحد من الأضرار الناجمة عن نشاطها المفرط.

كما حدد الباحثون بروتيناً يُعرف باسم DUSP1 يؤدي دوراً مهماً في تنظيم التغيرات التي تطرأ على الخلايا المتغصنة خلال الالتهاب المستمر، ما يوفر مدخلاً جزيئياً لفهم كيفية تنظيم التواصل بين مكونات الجهاز المناعي.

وأوضحت الدراسة أن كفاءة الجهاز المناعي لا ترتبط بقوة استجابته وحدها، بل بقدرته على تحقيق التوازن بين القضاء على مسببات الأمراض والحد من الأضرار التي قد تنتج عن نشاطه الدفاعي.

وتفتح هذه النتائج آفاقاً جديدة لدراسة اضطرابات المناعة المرتبطة بالعدوى المزمنة والسرطان، وقد تساعد في تطوير علاجات تعزز قدرة الخلايا المناعية على مكافحة الأمراض، مع تجنب الاستجابات المفرطة التي قد تضر بأنسجة الجسم.