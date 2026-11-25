واشنطن-سانا

قد يجعل الاستمتاع بممارسة الهوايات والألعاب والأنشطة اليومية الإنسان يعتقد أنه يتقنها أكثر مما هو عليه في الواقع، فيبالغ في تقدير مهاراته رغم أن أداءه الفعلي قد لا يعكس ذلك، وفق دراسة علمية حديثة.

وذكر تقرير نشره موقع «Phys.org» العلمي أمس الثلاثاء، أن الدراسة التي أجراها باحثون من جامعات تيلبورغ الهولندية ونورث وسترن وليهاي الأمريكيتين، أظهرت أن الأشخاص الذين يستمتعون بنشاط معين يميلون إلى الاعتقاد بأنهم أكثر مهارة في ممارسته، حتى عندما لا تكون نتائجهم الفعلية أفضل من غيرهم.

ولرصد هذه الظاهرة، أجرى الباحثون سلسلة من التجارب شملت أنشطة تعليمية وألعاب ألغاز، إذ طلبوا من مجموعة من المشاركين تعلم كلمات جديدة باستخدام النكات والعبارات المرحة، فيما تعلمتها مجموعة أخرى بأسلوب تقليدي ومباشر.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين استخدموا الأسلوب المرح استمتعوا بالتعلم بدرجة أكبر، واعتقدوا أنهم حققوا نتائج أفضل، إلا أن اختبارات الأداء الفعلية أظهرت تفوق المجموعة التي تعلمت بالطريقة التقليدية.

وفي تجربة أخرى، قارن الباحثون بين نسختين من لعبة ألغاز، إحداهما أكثر تشويقاً من الأخرى، فوجدوا أن المشاركين في النسخة الممتعة قيّموا مهاراتهم بدرجة أعلى، وأبدوا استعداداً أكبر للانتقال إلى مستويات أكثر صعوبة، رغم عدم تحقيقهم نتائج أفضل من المجموعة الأخرى.

وامتد هذا التأثير إلى نحو 100 نشاط يومي ومجالات مختلفة، كما أظهرت بيانات شملت أكثر من مليون طالب في المرحلة الثانوية من نحو 80 دولة، أن الطلاب الذين يستمتعون بمادة دراسية يميلون إلى تقييم قدراتهم فيها بدرجة أعلى مما تعكسه نتائجهم الفعلية.

وعزا الباحثون هذه الظاهرة إلى ميل الإنسان للربط بين الاستمتاع بنشاط معين وإتقانه، إذ قد يفسر شعوره بالمتعة أثناء ممارسته على أنه دليل على امتلاك مهارة عالية، في حين قد يكون هذا الشعور مرتبطاً بطريقة تقديم النشاط وجاذبيته، وليس بمستوى الأداء فيه.

ولا تعني هذه النتائج أن المتعة تعيق التعلم أو تقلل من أهمية الأنشطة الترفيهية، بل قد تشجع على الاستمرار والممارسة وتطوير المهارات، لكنها تشير إلى أن الشعور بالاستمتاع لا يكفي وحده للحكم على مستوى الإتقان.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية التمييز بين الشعور بالمتعة والقدرة الفعلية على الأداء، والاعتماد على النتائج والتقييم الموضوعي لمعرفة مستوى المهارات والجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التطوير.