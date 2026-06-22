باحثون مكسيكيون يوثقون ثعلب كوزوميل القزم أحد أندر الكلبيات في العالم

مكسيكو سيتي-سانا

تمكن باحثون مكسيكيون من توثيق وتصوير ثعلب كوزوميل القزم، أحد أندر أنواع الكلبيات وأكثرها غموضاً، في دليل بصري حديث يؤكد استمرار وجوده في الطبيعة بعد عقود من ندرة مشاهداته.

وذكرت دراسة نشرت في دورية “نيوتروبيكال بايولوجي آند كونسرفيشن” في تقرير حديث أن فريقاً من الباحثين رصد الثعلب النادر في جزيرة كوزوميل قبالة شبه جزيرة يوكاتان، بعد تلقي بلاغات عن ظهوره قرب أحد الطرق الساحلية، حيث تمكن الفريق من تصويره وتوثيقه علمياً قبل إخضاعه لمراقبة قصيرة ثم إطلاقه في منطقة طبيعية محمية.

ويُعرف ثعلب كوزوميل علمياً باسم “يوروسايون إس بي”، ويتميز بصغر حجمه مقارنة بالثعلب الرمادي المنتشر في أمريكا الشمالية والوسطى، ويُعتقد أن تطوره جاء نتيجة العزلة الجغرافية الطويلة التي فرضتها طبيعة الجزيرة.

ويعد هذا التوثيق خطوة مهمة لفهم الوضع العلمي لهذا النوع النادر، الذي ظلت المعلومات المتوافرة عنه لفترات طويلة محدودة واقتصرت على بقايا أثرية ومشاهدات غير موثقة خلال العقود الماضية.