بكين-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن زيادة الاعتماد على مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة ترتبط بارتفاع الأخطاء المعرفية المرتبطة بالانتباه، والتي قد تسهم بدورها في زيادة الإرهاق الأكاديمي لدى الطالبات الجامعيات، ما يسلط الضوء على انعكاسات الاستخدام المفرط لهذا النوع من المحتوى على الحياة الدراسية.

وذكرت الدراسة المنشورة في مجلة Behavioral Sciences العلمية في الـ19 من تشرين الثاني الجاري، أن باحثين من جامعة خنان الصينية تابعوا 668 طالبة جامعية، من أصل 898 مشاركة في بداية البحث، عبر ثلاث مراحل امتدت من أيلول 2025 إلى أيار 2026.

وبيّنت النتائج أن ارتفاع مستوى الاعتماد على الفيديوهات القصيرة لدى الطالبة مقارنة بمستواها المعتاد ارتبط بزيادة الأخطاء المرتبطة بالانتباه في مراحل لاحقة، كما ارتبط تزايد هذه الأخطاء بارتفاع مستوى الإرهاق الأكاديمي.

وتشمل الأخطاء المعرفية المرتبطة بالانتباه حالات السهو وفقدان التركيز ونسيان المهمة التي يعمل الشخص على إنجازها أو فقدان متابعة تسلسلها، وهي أمور قد تجعل أداء المهام الدراسية أكثر صعوبة وتزيد الجهد اللازم لإتمامها.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه النتائج تعكس ارتباطات زمنية بين المتغيرات الثلاثة، ولا تثبت أن الاعتماد على الفيديوهات القصيرة يسبب مباشرة اضطرابات الانتباه أو الإرهاق الأكاديمي.

وتبرز الدراسة أهمية الانتباه إلى أنماط استخدام المنصات الرقمية وتأثيرها المحتمل في تنظيم الوقت والمحافظة على التركيز خلال الدراسة.