واشنطن-سانا

تعتزم منصة يوتيوب تعديل آلية احتساب المشاهدات العامة للفيديوهات التي تُعرض عبر أجهزة التلفزيون، بحيث تتيح تقدير عدد الأشخاص الذين يتابعون المحتوى معاً، في خطوة تهدف إلى تقديم بيانات أكثر دقة عن حجم الجمهور، ولا سيما في حالات المشاهدة الجماعية.

ووفقاً لما أعلنته المنصة عبر قناة (YouTube Creator Insider) أمس الأربعاء، سيشمل التغيير الفيديوهات الطويلة ومقاطع Shorts والبث المباشر، وسيقتصر على المشاهدات عبر أجهزة التلفزيون، إذ ستتيح الآلية الجديدة تقدير عدد الأشخاص الذين يتابعون المحتوى في الوقت نفسه، بدلاً من احتساب المشاهدة على أساس حساب واحد فقط.

وأوضحت المنصة أن تقدير عدد المشاهدين لن يعتمد على تشغيل الكاميرات أو الميكروفونات أو استخدام أجهزة إضافية، بل على نموذج إحصائي يراعي الخصوصية، ويستند إلى مجموعة من المؤشرات، منها الأنماط الديموغرافية وأوقات المشاهدة، إلى جانب معايرة البيانات من خلال اختبارات واقعية.

ويأتي التغيير لمعالجة محدودية الطريقة التقليدية في قياس المشاهدات، التي لا تعكس عدد الأشخاص الفعليين الذين يتابعون الفيديو عندما يشاهد أفراد الأسرة أو الأصدقاء المحتوى معاً عبر شاشة التلفزيون، إذ تُحتسب هذه الحالة غالباً مشاهدة واحدة.

ومن المتوقع أن يؤدي النظام الجديد إلى زيادة أرقام المشاهدات العامة وإجمالي وقت المشاهدة، ما يوفر لصناع المحتوى بيانات أوسع عن الجمهور الذي تصل إليه فيديوهاتهم، ويساعدهم في تقييم أداء قنواتهم وتطوير استراتيجيات النشر والتعاون التجاري.

وأكدت المنصة أن التعديل لن يؤثر على الأرباح الإعلانية أو شروط التأهل لبرنامج شركاء يوتيوب، إذ ستظل الأرباح ومدفوعات AdSense وساعات المشاهدة المؤهلة خاضعة للمعايير الحالية، كما لن يشمل التغيير المشاهدات السابقة، بل يبدأ احتسابها وفق الآلية الجديدة عند تطبيقها.

ويأتي التحديث في ظل تزايد مشاهدة محتوى يوتيوب عبر أجهزة التلفزيون، في إطار توجه المنصة نحو تطوير أدوات قياس الجمهور بما يعكس أنماط المشاهدة على الشاشات الكبيرة بصورة أكثر دقة.