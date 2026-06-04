دراسة: حقن إنقاص الوزن قد تسهم في تقليل الحاجة لجراحات استبدال مفصل الركبة

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن استخدام حقن إنقاص الوزن لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قد يسهم في خفض احتمالية خضوع المرضى المصابين بالتهاب المفاصل العظمي لجراحات استبدال مفصل الركبة، ما يفتح آفاقاً جديدة في أساليب التعامل مع هذا المرض المزمن المرتبط بالسمنة.

وأوضحت الدراسة، التي نقلت تفاصيلها صحيفة «الغارديان» البريطانية اليوم الخميس، واستندت إلى بيانات طبية واسعة النطاق شملت ملايين المرضى في الولايات المتحدة، أن فريقاً بحثياً من كلية الطب في جامعة ميريلاند الأمريكية حلّل بيانات 6.8 ملايين بالغ تم تشخيصهم بالتهاب مفصل الركبة بين عامي 2010 و2024، مع متابعة حالتهم الصحية لمدة وصلت إلى ثماني سنوات بعد التشخيص.

وبيّن الباحثون أن الدراسة قارنت بين نحو 42 ألف مريض استخدموا حقن إنقاص الوزن لمدة عام على الأقل، وآخرين لم يتلقوا هذه العلاجات، إضافة إلى تحليل فرعي شمل قرابة 31 ألف مريض استخدموا الحقن لمدة ثلاث سنوات.

وأظهرت النتائج أن استخدام حقن سيماغلوتيد (أوزمبيك وويغوفي) وتيرزيباتيد (مونجارو وزيباوند) لمدة ثلاث سنوات ارتبط بانخفاض احتمالية الحاجة إلى استبدال مفصل الركبة بنحو 5 بالمئة خلال فترة متابعة امتدت لثماني سنوات، مع تقديرات تشير إلى إمكانية تفادي آلاف العمليات الجراحية سنوياً.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج تتماشى مع أدلة سابقة تفيد بأن أدوية مجموعة GLP-1 قد تسهم في تخفيف الالتهاب وتقليل الألم المرتبط بالمفاصل، إضافة إلى دورها في خفض الوزن والتقليل من الضغط الواقع على الركبة.

في المقابل، حذّر مختصون في جراحة العظام من تفسير النتائج على أنها دليل قاطع على منع الحاجة للجراحة، مؤكدين أن هذه الأدوية لا تزال غير معتمدة لعلاج التهاب المفاصل العظمي، ولا ينبغي استخدامها لهذا الغرض خارج إطار الدراسات السريرية.

وتشير مجمل النتائج إلى أن التطورات في أدوية إنقاص الوزن قد يتجاوز تأثيرها التقليدي في خفض الكتلة الجسدية، لتنعكس إيجاباً على صحة المفاصل وتقليل المضاعفات المرتبطة بالسمنة، غير أن الخبراء يؤكدون الحاجة إلى مزيد من الدراسات السريرية طويلة الأمد لتأكيد فعاليتها وسلامتها قبل اعتمادها كخيار علاجي مباشر.