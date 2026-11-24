واشنطن-سانا ‏

أثار باحثون داخل شركتَي “أوبن إيه آي” و”أنثروبيك” مخاوف بشأن سلامة نماذج ‏الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً، محذرين من قدرتها على تجاوز ضوابط الأمان ‏والتحايل على أنظمة الرقابة البشرية، ما قد يجعل السيطرة عليها أكثر صعوبة.‏

وحسب تقرير لموقع أكسيوس نُشر اليوم الثلاثاء، تناقش الشركتان خيارات تشمل ‏تأجيل إطلاق بعض النماذج، أو حصر استخدامها داخلياً وربما وقف تدريبها وسط ‏مخاوف من أن قدراتها باتت تتجاوز وسائل احتوائها الحالية.‏

قدرات مقلقة

وأشار التقرير إلى أن بعض النماذج الداخلية أظهرت قدرات متقدمة في الرياضيات ‏والعلوم والأمن السيبراني، كما رصدت اختبارات حالات استغلت فيها أنظمة الذكاء ‏الاصطناعي ثغرات برمجية وتجاوزت تعليمات وقيوداً أمنية.‏

وتتركز المخاوف أيضاً حول قدرة هذه النماذج على التحايل على الاختبارات وإخفاء ‏خطوات استدلالها، ما يصعّب على الباحثين اكتشاف السلوكيات الخطرة مسبقاً.‏

قيود محتملة

وفي مواجهة هذه المخاطر، تدرس الشركتان تقييد وصول النماذج المتطورة إلى ‏الإنترنت والأنظمة الخارجية، إلى جانب تشديد اختبارات السلامة وتأجيل بعض ‏الإصدارات حتى استكمال إجراءات التقييم.‏

وأكدت “أنثروبيك” أن إبقاء النماذج داخل الشركة لا يضمن سلامتها، مشددة على أن ‏الرقابة يجب أن تشمل مراحل التدريب والاستخدام والإطلاق.‏

وتعكس هذه المخاوف التحدي الذي تواجهه صناعة الذكاء الاصطناعي في الموازنة ‏بين تسريع الابتكار وضمان السيطرة على الأنظمة المتقدمة، خصوصاً مع توسع ‏قدرتها على تنفيذ مهام معقدة بصورة مستقلة.‏