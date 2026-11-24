واشنطن-سانا
أثار باحثون داخل شركتَي “أوبن إيه آي” و”أنثروبيك” مخاوف بشأن سلامة نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً، محذرين من قدرتها على تجاوز ضوابط الأمان والتحايل على أنظمة الرقابة البشرية، ما قد يجعل السيطرة عليها أكثر صعوبة.
وحسب تقرير لموقع أكسيوس نُشر اليوم الثلاثاء، تناقش الشركتان خيارات تشمل تأجيل إطلاق بعض النماذج، أو حصر استخدامها داخلياً وربما وقف تدريبها وسط مخاوف من أن قدراتها باتت تتجاوز وسائل احتوائها الحالية.
قدرات مقلقة
وأشار التقرير إلى أن بعض النماذج الداخلية أظهرت قدرات متقدمة في الرياضيات والعلوم والأمن السيبراني، كما رصدت اختبارات حالات استغلت فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي ثغرات برمجية وتجاوزت تعليمات وقيوداً أمنية.
وتتركز المخاوف أيضاً حول قدرة هذه النماذج على التحايل على الاختبارات وإخفاء خطوات استدلالها، ما يصعّب على الباحثين اكتشاف السلوكيات الخطرة مسبقاً.
قيود محتملة
وفي مواجهة هذه المخاطر، تدرس الشركتان تقييد وصول النماذج المتطورة إلى الإنترنت والأنظمة الخارجية، إلى جانب تشديد اختبارات السلامة وتأجيل بعض الإصدارات حتى استكمال إجراءات التقييم.
وأكدت “أنثروبيك” أن إبقاء النماذج داخل الشركة لا يضمن سلامتها، مشددة على أن الرقابة يجب أن تشمل مراحل التدريب والاستخدام والإطلاق.
وتعكس هذه المخاوف التحدي الذي تواجهه صناعة الذكاء الاصطناعي في الموازنة بين تسريع الابتكار وضمان السيطرة على الأنظمة المتقدمة، خصوصاً مع توسع قدرتها على تنفيذ مهام معقدة بصورة مستقلة.