الخميرة تتجاوز المطبخ.. دراسات سوريّة تبحث تأثيرها في نمو المحاصيل وإنتاجيتها

دمشق-سانا

شهدت السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً باستخدام الأسمدة الحيوية بوصفها بدائل للمواد الكيميائية في الزراعة، ومن بينها مستخلص الخميرة الذي تناولته دراسات وأبحاث محلية وعالمية، بهدف تقييم تأثيره في نمو النباتات والمحاصيل الزراعية وإنتاجيتها وجودة منتجاتها.

وفي سوريا، أُجريت تجارب ودراسات على عدد من المحاصيل الزراعية لبحث تأثير استخدام الخميرة في تعزيز نمو النباتات وتحسين إنتاجيتها، فضلاً عن استكشاف إمكانية توظيفها في تطوير الممارسات الزراعية المستدامة.

تجارب محلية تكشف فوائد الخميرة

وفي هذا السياق، بيّنت الدكتورة إسراء البوش، المدرّسة في قسم المحاصيل الحقلية بكلية الهندسة الزراعية بجامعة دمشق، في تصريح لـ”سانا” اليوم الأربعاء، أن الكلية نفّذت دراسة بحثت في تأثير المعاملة بخميرة الخبز على إنتاجية محصول الكتان، بعنوان “تحليل الارتباط والانحدار الخطي البسيط لصفات نبات الكتان المعامل بخميرة الخباز الجافة”، العام الماضي.

وشملت الدراسة حسب الدكتورة البوش، مستويات مختلفة من إضافة الخميرة، وهي 4 و8 و12 غ/ليتر، إضافة إلى معاملة مقارنة (دون تسميد)، حيث تم رش المحاليل على التربة وفق ثلاث مراحل، (بعد شهر من الزراعة، وبعد شهر من أول رشة في مرحلة أوج النمو الخضري، والأخيرة في مرحلة الإزهار بمعنى 50 بالمئة إزهار).

وخلصت التجربة إلى أن استخدام تركيز 12 غ/ليتر كان الأفضل في تحسين نمو نبات الكتان وإنتاجيته، حيث حقق أعلى النتائج في عدد الفروع، وطول النبات، وعدد الكبسولات، والمحصول الحيوي، ومحصول البذور، ومعامل الحصاد، بينما سجلت معاملة المقارنة وتركيز 4 غ/ليتر أقل النتائج.

تجارب سوريّة على محاصيل زراعية متنوعة

لفتت الدكتورة بوش إلى أن دراسة ثانية أُجريت في محافظة دير الزور، بجامعة الفرات، للموسمين (2021، 2022) تناولت تأثير الرش بمستخلص عرق السوس ومستخلص الثوم ومعلّق خميرة الخبز الجافة ومستخلص الطحالب البحرية في نمو نبات البامياء وإنتاجيته.

وتابعت: تم تنفيذ دراسة أخرى في مركز البحوث العلمية الزراعية بمدينة حمص، لدراسة تأثير المعاملة بالكبريت والميثانول وخميرة الخبز في بعض صفات النمو للقمح القاسي (شام 7) لعام (2024).

كما تناولت إحدى الدراسات التي أُجريت في جامعة اللاذقية عام (2021) تأثير استخدام مستخلص الخميرة في نبات الكزبرة.

وخلصت الدراسات إلى أن استخدام مستخلص الخميرة يسهم في تحسين نمو النباتات وتعزيز بعض صفاتها الإنتاجية، لما يحتويه من مركبات وعناصر غذائية تساعد على تنشيط العمليات الحيوية، ما يجعله أحد الخيارات التي يمكن الاستفادة منها في دعم الإنتاج الزراعي وتحسين الممارسات الزراعية المستدامة.

نحو زراعة أكثر أماناً واستدامة

أوضحت الدكتورة البوش أن استخدام خميرة الخبز في التسميد الطبيعي للنباتات يوفر تغذية آمنة، خالية من الأضرار، رخيصة الثمن ومتوفرة في الأسواق، وتحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية، إلى جانب الأحماض الأمينية والفيتامينات والهرمونات النباتية، التي تساعد على نمو النبات، وتنشيط عملية التركيب الضوئي، وزيادة قدرته على تحمل الظروف البيئية والحيوية غير الملائمة.

وتابعت الدكتورة البوش: إن استخدام مستخلص الخميرة يسهم في الحد من الأضرار البيئية الناتجة عن الاستخدام المفرط للأسمدة الكيميائية، ويحسّن خصوبة التربة على المدى الطويل من خلال تنشيط الكائنات الحية الدقيقة فيها، إضافةً إلى تعزيز قدرة النبات على التكيف مع الظروف البيئية غير الملائمة، وخاصةً في ظل التحديات المناخية الراهنة، مثل ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه.

يشار إلى أنه تم قبول البحث “تحليل الارتباط والانحدار الخطي البسيط لصفات نبات الكتان المعامل بخميرة الخباز الجافة” للنشر في مجلة (Acta Scientifica Malaysia (ASM وهي مجلة علمية دولية محكّمة تصدر باللغة الإنكليزية، وتهتم بنشر الأبحاث في مجالات العلوم الحياتية، ومنها علم النبات والزراعة والأحياء الدقيقة والوراثة والتكنولوجيا الحيوية والعلوم البيئية.