ابتكار ألماني يمهّد لزراعة نباتات صالحة للأكل على المريخ

برلين-سانا

تمكن علماء من جامعة بريمن في ألمانيا، من خلال دراسة علمية، من تطوير طريقة مبتكرة لتحويل غبار، يحاكي تربة المريخ، إلى سماد قابل للاستخدام في زراعة نباتات صالحة للأكل، في خطوة قد تدعم بعثات الفضاء المستقبلية، وتعزز إمكانية الاكتفاء الذاتي خارج الأرض.

ووفقاً لدراسة نُشرت في دورية Chemical Engineering Journal، يعتمد النظام على البكتيريا الزرقاء، وهي كائنات دقيقة قادرة على العيش في ظروف قاسية، حيث تستخدم ثاني أكسيد الكربون لإنتاج الأكسجين واستخلاص العناصر الغذائية من الغبار الغني بالمعادن.

واستخدم الباحثون غباراً اصطناعياً لمحاكاة تربة المريخ، وتمكنوا من تنمية الكائنات الدقيقة دون أي إمدادات خارجية، قبل تحويل الكتلة الحيوية الناتجة إلى سماد عبر عملية التخمير اللاهوائي لإنتاج عناصر غذائية أساسية للنباتات.

وأظهرت التجارب على نبات اللمنة سريع النمو، أن كميات صغيرة من الكتلة الحيوية يمكن أن تنتج نباتات بكفاءة عالية، إضافة إلى توليد غاز الميثان الذي يمكن استخدامه كمصدر للطاقة.

وأشار الباحثون إلى أن هذا الابتكار قد يمهد لإنشاء أنظمة زراعية مكتفية ذاتياً على المريخ، مع الحاجة إلى مزيد من الاختبارات في بيئات تحاكي الظروف القاسية للكوكب الأحمر.