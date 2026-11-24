واشنطن-سانا
كشفت دراسة أجراها باحثون في كلية ماكغفرن الطبية بجامعة UTHealth Houston الأميركية أن مركز الرؤية في الدماغ يشارك في ترسيخ التجارب المرتبطة بالخطر في الذاكرة، وأن التأثير في نشاطه قد يحد من تكوين ذكريات طويلة الأمد.
وأظهرت الدراسة، التي نشر موقع الجامعة تفاصيلها أمس، أن القشرة البصرية، وهي المنطقة المسؤولة عن معالجة الصور والمشاهد التي تراها العين، لا تقتصر وظيفتها على الرؤية، بل تشارك أيضاً في ترسيخ التجارب المرتبطة بالخطر في الذاكرة، ما يساعد على تفسير استمرار شعور الإنسان بالخوف عند مواجهة مواقف تذكّره بتجارب خطرة أو مؤلمة مرّ بها سابقاً.
وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج من خلال تجارب أُجريت على مشاركين، راقبوا خلالها نشاط الدماغ أثناء تعلمهم ربط مواقف معينة بالخطر، مستخدمين تقنيتي التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي وتخطيط كهربائية الدماغ، إلى جانب تقنية تحفيز غير جراحي تعتمد على تيارات كهربائية ضعيفة للتأثير مؤقتاً في نشاط القشرة البصرية.
وبيّنت النتائج أن تغيير نشاط هذه المنطقة أثناء تعلم المشاركين الارتباط بين المواقف والخطر حدّ من تكوين الذكريات المرتبطة به واستمرارها على المدى الطويل، من دون التأثير بصورة جوهرية في قدرتهم على التعرف على الموقف الخطير وإدراك ارتباطه بالخطر.
وتبرز أهمية الدراسة في توسيع فهم العلماء لكيفية تكوّن الذكريات المرتبطة بالتجارب الخطرة، إذ تشير إلى أن ترسيخها لا يقتصر على المناطق المسؤولة عن العواطف، مثل اللوزة الدماغية، بل تشارك فيه أيضاً مناطق الدماغ المسؤولة عن معالجة المعلومات البصرية، ما يضيف بُعداً جديداً لفهم آليات الذاكرة والخوف.
ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تمهد مستقبلاً لتطوير أساليب علاجية جديدة تستهدف الآليات الدماغية المسؤولة عن استمرار الذكريات المرتبطة بالتجارب المؤلمة، بما قد يساعد المصابين باضطراب ما بعد الصدمة واضطرابات القلق، ولا سيما في التعامل مع مشاعر الخوف التي تثيرها المواقف المرتبطة بتجاربهم السابقة.
وقال وين لي، قائد الدراسة وأستاذ الطب النفسي والعلوم السلوكية في الجامعة: إن القشرة الحسية تفعل أكثر من مجرد اكتشاف التجارب المهددة، إذ تسهم في تحديد ما إذا كانت ستتحول إلى ذكريات دائمة، مشيراً إلى أن النتائج تطرح إمكانية التدخل في هذه العملية قبل أن تصبح الذكريات مستمرة.
ويخطط الفريق البحثي لمواصلة دراسة دور المناطق الحسية في تكوين الذكريات العاطفية لدى الأشخاص المتأثرين بالصدمات النفسية، واستكشاف إمكانية استهداف هذه العمليات لتقليل استمرار الذكريات المرتبطة بالتجارب المؤلمة وتطوير تدخلات علاجية مستقبلية.
وتندرج الدراسة ضمن الأبحاث المتزايدة التي تسعى إلى فهم التفاعل بين مناطق الدماغ المختلفة أثناء تكوين الذاكرة، وكيف تسهم معالجة المعلومات الحسية في تشكيل استجابة الإنسان للتجارب التي يمر بها.