واشنطن-سانا

كشفت دراسة أجراها باحثون في كلية ماكغفرن الطبية بجامعة ‏UTHealth Houston‏ الأميركية أن مركز الرؤية في ‏الدماغ يشارك في ترسيخ التجارب المرتبطة بالخطر في الذاكرة، وأن التأثير في نشاطه قد يحد من تكوين ذكريات طويلة ‏الأمد.‏

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وأظهرت الدراسة، التي نشر موقع الجامعة تفاصيلها أمس، أن القشرة البصرية، وهي المنطقة المسؤولة عن معالجة الصور ‏والمشاهد التي تراها العين، لا تقتصر وظيفتها على الرؤية، بل تشارك أيضاً في ترسيخ التجارب المرتبطة بالخطر في ‏الذاكرة، ما يساعد على تفسير استمرار شعور الإنسان بالخوف عند مواجهة مواقف تذكّره بتجارب خطرة أو مؤلمة مرّ بها ‏سابقاً.‏

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج من خلال تجارب أُجريت على مشاركين، راقبوا خلالها نشاط الدماغ أثناء تعلمهم ربط ‏مواقف معينة بالخطر، مستخدمين تقنيتي التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي وتخطيط كهربائية الدماغ، إلى جانب تقنية ‏تحفيز غير جراحي تعتمد على تيارات كهربائية ضعيفة للتأثير مؤقتاً في نشاط القشرة البصرية. ‏

‏ وبيّنت النتائج أن تغيير نشاط هذه المنطقة أثناء تعلم المشاركين الارتباط بين المواقف والخطر حدّ من تكوين الذكريات ‏المرتبطة به واستمرارها على المدى الطويل، من دون التأثير بصورة جوهرية في قدرتهم على التعرف على الموقف ‏الخطير وإدراك ارتباطه بالخطر.‏

وتبرز أهمية الدراسة في توسيع فهم العلماء لكيفية تكوّن الذكريات المرتبطة بالتجارب الخطرة، إذ تشير إلى أن ترسيخها لا ‏يقتصر على المناطق المسؤولة عن العواطف، مثل اللوزة الدماغية، بل تشارك فيه أيضاً مناطق الدماغ المسؤولة عن معالجة ‏المعلومات البصرية، ما يضيف بُعداً جديداً لفهم آليات الذاكرة والخوف.‏

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ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تمهد مستقبلاً لتطوير أساليب علاجية جديدة تستهدف الآليات الدماغية المسؤولة عن ‏استمرار الذكريات المرتبطة بالتجارب المؤلمة، بما قد يساعد المصابين باضطراب ما بعد الصدمة واضطرابات القلق، ولا ‏سيما في التعامل مع مشاعر الخوف التي تثيرها المواقف المرتبطة بتجاربهم السابقة.‏

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وقال وين لي، قائد الدراسة وأستاذ الطب النفسي والعلوم السلوكية في الجامعة: إن القشرة الحسية تفعل أكثر من مجرد ‏اكتشاف التجارب المهددة، إذ تسهم في تحديد ما إذا كانت ستتحول إلى ذكريات دائمة، مشيراً إلى أن النتائج تطرح إمكانية ‏التدخل في هذه العملية قبل أن تصبح الذكريات مستمرة.‏

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ويخطط الفريق البحثي لمواصلة دراسة دور المناطق الحسية في تكوين الذكريات العاطفية لدى الأشخاص المتأثرين ‏بالصدمات النفسية، واستكشاف إمكانية استهداف هذه العمليات لتقليل استمرار الذكريات المرتبطة بالتجارب المؤلمة وتطوير ‏تدخلات علاجية مستقبلية.‏

وتندرج الدراسة ضمن الأبحاث المتزايدة التي تسعى إلى فهم التفاعل بين مناطق الدماغ المختلفة أثناء تكوين الذاكرة، وكيف ‏تسهم معالجة المعلومات الحسية في تشكيل استجابة الإنسان للتجارب التي يمر بها.‏