مراهق أمريكي يحوّل حاسوبه المحمول إلى مشروع رقمي ناجح يدر دخلاً متنامياً

واشنطن-سانا

تمكّن مراهق أمريكي يبلغ من العمر 14 عاماً، من تحويل حاسوبه المحمول إلى مصدر دخل يفوق ما كان يحصل عليه من عمله لساعات طويلة، وذلك بعد انطلاقه من ملاحظة بسيطة أثناء تصفحه تطبيق “Google Maps”.

ووفقاً لما نقل موقع “Business Insider” المتخصص في الأخبار الاقتصادية والمالية والتقنية في تقرير حديث، لاحظ المراهق وجود شركات تمتلك تقييمات مرتفعة وسمعة جيدة، لكنها تفتقر إلى مواقع إلكترونية، ما دفعه إلى استغلال هذه الفجوة الرقمية.

وبحسب المصدر، بدأ الشاب باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء مواقع إلكترونية متكاملة لتلك الشركات، حيث تمكن في بعض الحالات من إنجاز موقع كامل خلال أقل من ساعة واحدة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة مكّنته من تحقيق دخل أعلى مقارنة بعمله التقليدي، مستفيداً من الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتعكس هذه التجربة تنامي دور أدوات الذكاء الاصطناعي في تمكين الشباب من إنشاء مشاريع رقمية سريعة وذات جدوى اقتصادية، وخاصة في مجالات التصميم والتسويق الإلكتروني.