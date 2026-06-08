آبل توسّع قدرات الذكاء الاصطناعي في iOS 27 وتخطط لإطلاق ماك بوك “ألترا”

واشنطن-سانا

تستعد شركة “آبل” للكشف عن نظام التشغيل الجديد iOS 27، وسط تسريبات تشير إلى مجموعة من التحسينات التي تركز على توسيع قدرات معالجة المحتوى البصري، وتعزيز دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أجهزة آيفون.

وذكر موقع “9ToMac” في تقرير له اليوم الإثنين أن النظام الجديد سيتضمن تحديثات واسعة داخل تطبيق الصور، تشمل أدوات متقدمة للتوسيع والتحسين وإعادة التأطير، بهدف رفع جودة الصور وتقديم تجربة تحرير أكثر دقة ومرونة للمستخدمين.

ووفقاً للتقرير، تتيح ميزة التوسيع إنشاء محتوى بصري خارج إطار الصورة الأصلي، بينما تعمل ميزة التحسين على تعديل الألوان والإضاءة تلقائياً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في حين تسمح ميزة إعادة التأطير بتغيير منظور الصور بعد التقاطها، ولا سيما في الصور المكانية.

كما تعمل آبل على تطوير أداة “التنظيف” داخل تطبيق الصور بالتعاون مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور بدقة أعلى.

وفي سياق متصل، تشير تسريبات إلى أن تطبيق الكاميرا سيحصل على تحديثات جديدة في ميزات “الذكاء البصري”، مع توسيع نطاق دمجها داخل التطبيق، بما يشمل قراءة ملصقات المعلومات الغذائية على المنتجات واستخراج بيانات الاتصال مباشرة عبر الكاميرا، في خطوة تعزز التكامل بين الذكاء الاصطناعي والتجربة البصرية.

وفي تطور منفصل، كشفت تسريبات نشرها موقع “gizmochina” نقلاً عن شركة أبحاث السوق “Omdia”، أن آبل تستعد لإطلاق جهاز جديد من سلسلة الحواسيب المحمولة يحمل اسم “ماك بوك ألترا”، قد يمثل فئة أعلى من “ماك بوك برو”.

وتشير المعلومات إلى أن الجهاز الجديد سيأتي بشاشات OLED هجينة توفرها شركة “سامسونغ ديسبلاي”، مع احتمال بدء الشحنات في تموز 2026، ما يرجح إطلاقه خلال الربع الثالث من العام نفسه.

وتشير التسريبات إلى احتمال دعم شاشة اللمس للمرة الأولى في أجهزة ماك، إضافة إلى استبدال النوتش بميزة “Dynamic Island”، في تحول لافت في فلسفة تصميم أجهزة الشركة.

ويرى مراقبون أن هذه التطويرات قد تمثل نقلة نوعية في تجربة أجهزة “ماك” المحمولة، من حيث التصميم والتقنيات المستخدمة والتكامل مع منظومة آبل الرقمية.