القدس المحتلة-سانا
قُتل ثلاثة فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 16 فلسطينياً خلال اقتحامها محافظتي قلقيلية ونابلس في الضفة الغربية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن القصف أسفر أيضاً عن إصابة 5 فلسطينيين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع.
وكان فلسطينيان اثنان قُتلا وأصيب آخرون، أمس الإثنين، في غارة شنّتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.
وفي قلقيلية بالضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال 9 فلسطينيين، خلال اقتحام المدينة ومداهمة منازل في حي كفر سابا ومنطقة خلة الراعي، وفق مصادر محلية، والتي أشارت إلى أن من بين المعتقلين أسرى محررين.
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال حوّلت أحد المكاتب في حي كفر سابا إلى مركز للتحقيق الميداني، وأغلقت المدخل الجنوبي للمدينة المعروف بـ”نفق حبلة”، وشددت إجراءاتها عند المدخل الشرقي، بالتزامن مع انتشارها في عدد من الأحياء، وأعلن مكتب محافظ قلقيلية تأخير الدوام في جميع المؤسسات خلال ساعات الصباح، حفاظاً على السلامة العامة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين، خلال اقتحام نابلس وقرية سالم شرقها، وقالت مصادر أمنية: إن 5 منهم اعتُقلوا في منطقة الضاحية شرق المدينة، فيما اعتُقل اثنان آخران بعد مداهمة منزلين في قرية سالم.
يشار إلى أن قوات الاحتلال نفذت، أمس الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات في الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 9 فلسطينيين، وسط تشديد الإجراءات العسكرية وإغلاق الطرق.