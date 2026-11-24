القدس المحتلة-سانا

قُتل ثلاثة فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة للاحتلال ‏الإسرائيلي جنوب قطاع غزة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 16 فلسطينياً خلال ‏اقتحامها محافظتي قلقيلية ونابلس في الضفة الغربية.‏

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن القصف أسفر أيضاً عن إصابة 5 ‏فلسطينيين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع.‏

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وكان فلسطينيان اثنان قُتلا وأصيب آخرون، أمس الإثنين، في غارة شنّتها قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.‏

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وفي قلقيلية بالضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال 9 فلسطينيين، خلال اقتحام ‏المدينة ومداهمة منازل في حي كفر سابا ومنطقة خلة الراعي، وفق مصادر محلية، والتي ‏أشارت إلى أن من بين المعتقلين أسرى محررين.‏

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وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال حوّلت أحد المكاتب في حي كفر سابا إلى ‏مركز للتحقيق الميداني، وأغلقت المدخل الجنوبي للمدينة المعروف بـ”نفق حبلة”، ‏وشددت إجراءاتها عند المدخل الشرقي، بالتزامن مع انتشارها في عدد من الأحياء، ‏وأعلن مكتب محافظ قلقيلية تأخير الدوام في جميع المؤسسات خلال ساعات الصباح، ‏حفاظاً على السلامة العامة.‏

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كما اعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين، خلال اقتحام نابلس وقرية سالم شرقها، ‏وقالت مصادر أمنية: إن 5 منهم اعتُقلوا في منطقة الضاحية شرق المدينة، فيما اعتُقل ‏اثنان آخران بعد مداهمة منزلين في قرية سالم.‏

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يشار إلى أن قوات الاحتلال نفذت، أمس الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات في ‏الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 9 فلسطينيين، وسط تشديد الإجراءات العسكرية ‏وإغلاق الطرق.‏

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