خبراء يحذرون من مخاطر صحية ناتجة عن سوء استخدام العدسات اللاصقة

واشنطن-سانا

حذّر خبراء في طب العيون من أن الاستخدام غير السليم للعدسات اللاصقة قد يرفع من خطر الإصابة بالتهابات العين ومضاعفات صحية خطيرة، قد تصل في حالات نادرة إلى فقدان البصر، ولا سيما عند ارتدائها أثناء السباحة أو الاستحمام أو عند تعرّضها لمياه غير معقمة.

وذكرت شبكة سكاي نيوز اليوم الأربعاء، أن أخصائية البصريات وعالمة الأوبئة في مركز “كليفلاند ميديكال” لوريتا شتشوتكا فلين، أوضحت أن بعض الممارسات اليومية الشائعة مثل السباحة أو ملامسة المياه للعدسات قد تسمح بانتقال كائنات دقيقة خطيرة، أبرزها الأميبا “أكانثاميبا”، التي قد تسبب التهابات شديدة في القرنية تُعد من أخطر أنواع عدوى العين.

بدورها، أشارت أستاذة طب العيون في مؤسسة “ماساتشوستس آي آند إير” وكلية الطب بجامعة هارفارد ديبورا جاكوبس، إلى أن مياه الصنبور، رغم كونها صالحة للشرب، إلا أنها غير معقمة بالكامل وقد تحتوي على بكتيريا وجراثيم قادرة على الالتصاق بالعدسات اللاصقة، ما يزيد من احتمالات الإصابة بالعدوى في حال سوء الاستخدام.

وشدد الخبراء، استناداً إلى توصيات الأكاديمية الأمريكية لطب العيون ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، على ضرورة تجنب السباحة أو الاستحمام أثناء ارتداء العدسات اللاصقة، والالتزام باستخدام المحاليل الطبية المخصصة لتنظيفها فقط، واعتماد ممارسات صحية تقلل من خطر التلوث وتحافظ على سلامة العين.

ويُعد الالتزام بإرشادات الاستخدام السليم للعدسات اللاصقة وتجنب تعرّضها للمياه غير المعقمة عاملاً أساسياً للحد من مخاطر العدوى والحفاظ على صحة العين وسلامة النظر.