باحثون روس يطورون أقنعة تجميل قابلة للتحلل الحيوي خلال ثلاثة أسابيع

موسكو-سانا

طوّر باحثون في جامعة جنوب الأورال الحكومية بروسيا مادة جديدة لصناعة أقنعة الوجه التجميلية القماشية القابلة للتحلل الحيوي، في خطوة تهدف إلى الحد من النفايات البلاستيكية الناجمة عن منتجات العناية بالبشرة، إذ تتحلل المادة بالكامل في السماد العضوي خلال ثلاثة أسابيع من دون أن تخلّف جزيئات بلاستيكية دقيقة.

وذكر موقع Science Mail الروسي المتخصص في نشر أخبار العلوم والتكنولوجيا والطب أول أمس، أن الفريق البحثي ابتكر قاعدة حيوية لأقنعة الوجه التجميلية تمثل بديلاً صديقاً للبيئة عن المواد الصناعية المستخدمة حالياً في هذا النوع من المنتجات، مع الحفاظ على كفاءتها أثناء الاستخدام.

واعتمد الباحثون في تطوير المادة الجديدة على مزيج من الأغار-أغار المستخرج من الطحالب الحمراء، وألجينات الصوديوم، والكولاجين المتحلل مائياً، ما أسهم في تحسين متانة المادة، وتقليل هشاشتها مقارنة بالأغشية المصنوعة من الأغار وحده.

وأظهرت الاختبارات أن إضافة ألجينات الصوديوم زادت مقاومة الشد للمادة الأساسية بمقدار خمسة أضعاف، في حين ضاعف الكولاجين من متانتها، كما انخفضت قابليتها للذوبان في الماء من 51.5 بالمئة إلى 7.7 بالمئة، الأمر الذي يساعد القناع في الحفاظ على شكله أثناء الاستخدام قبل أن يبدأ بالتحلل بعد التخلص منه.

وبيّنت نتائج التجارب أن العينة المحتوية على الكولاجين حققت أعلى معدل للتحلل الحيوي، إذ تحولت بنهاية الأسبوع الثالث إلى مادة عضوية شبه كاملة، ما يجعلها بديلاً واعداً للمواد الصناعية المستخدمة في منتجات العناية بالبشرة.

وقالت المشرفة على المشروع، البروفيسورة أوكسانا زينينا: إن التركيبة الجديدة تتيح إضافة مكونات فعالة، مثل حمض اللاكتيك، والمستخلصات النباتية، والفيتامينات، بما يسمح بتطوير أقنعة مخصصة لمختلف أنواع البشرة واحتياجاتها.

ويستعد الفريق البحثي للانتقال إلى مرحلة اختبار المادة على متطوعين، تمهيداً لاستكمال تقييم سلامتها والحصول على الموافقات اللازمة قبل طرحها للاستخدام التجاري، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منتجات تجميل أكثر استدامة وصديقة للبيئة.