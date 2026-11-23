لندن-سانا

لا يرتبط الشعور بالوحدة بالضرورة بقلة عدد الأشخاص في المحيط الاجتماعي، إذ تؤدي طبيعة العلاقات ومدى القرب العاطفي بين الأصدقاء دوراً أكثر أهمية في الحد من هذا الشعور، وفق ما أظهرت دراسة علمية بريطانية حديثة.

وذكر باحثون في الدراسة التي نُشرت اليوم الإثنين في مجلة (BMC Public Health) العلمية، أن الشعور بالقرب من الأصدقاء يرتبط بانخفاض الإحساس بالوحدة بصورة أكثر اتساقاً من المؤشرات التي تقيس حجم الشبكة الاجتماعية أو طبيعة تكوينها.

وشملت الدراسة 86 طالباً جامعياً في المملكة المتحدة، خلال مرحلة انتقالهم إلى الحياة الجامعية، حيث استخدم الباحثون وهم من كلية كينغز لندن وجامعات غلاسكو وبليموث وسوانزي، ثلاث وسائل مختلفة لتقييم علاقاتهم الاجتماعية، تضمنت مقابلات تفصيلية واستبيانات إلكترونية وقياسات مختصرة لطبيعة الروابط الاجتماعية.

وأظهرت النتائج أن القياسات المختصرة التي تعكس مدى شعور المشاركين بالقرب من أصدقائهم كانت الأكثر ارتباطاً بانخفاض الشعور بالوحدة، بينما لم تُظهر المؤشرات التفصيلية المتعلقة بعدد العلاقات الاجتماعية وتركيبها ارتباطاً واضحاً بهذا الشعور.

وأوضحت الدراسة أن فهم طبيعة العلاقات الاجتماعية لا يقتصر على معرفة عدد الأشخاص الذين يتواصل معهم الفرد، بل يشمل أيضاً مدى شعوره بالقرب والثقة والارتباط العاطفي بهم.

وتسلط النتائج الضوء على أهمية بناء صداقات وثيقة وعلاقات إنسانية ذات معنى، ولا سيما لدى الشباب خلال المراحل الانتقالية في حياتهم، مع الإشارة إلى أن محدودية حجم العينة الجامعية تستدعي إجراء دراسات إضافية للتحقق من مدى انطباق النتائج على فئات سكانية أوسع.