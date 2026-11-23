واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود تغيرات جزيئية في أدمغة الأشخاص المصابين باضطراب ما بعد الصدمة، تختلف وفقاً لجنس المصاب وعمره عند التعرض للصدمة، ما قد يساعد في فهم آليات الاضطراب وتطوير أساليب أكثر تخصيصاً للتشخيص والعلاج.

وذكر موقع “Medical Xpress” العلمي في الـ 20 من تشرين الثاني الجاري، أن الدراسة التي أجريت بإشراف الباحثة فرانسيس شامبان من جامعة تكساس في أوستن، ونشرت في مجلة “Cell Reports” العلمية، حلّلت أدمغة 302 شخص بعد الوفاة، بينهم 101 مصاب باضطراب ما بعد الصدمة، و100 شخص لم يعانوا اضطرابات نفسية، و101 شخص مصاب باضطراب الاكتئاب الشديد، بهدف تحديد الاختلافات الجزيئية المرتبطة بهذه الحالات.

وشمل التحليل دراسة نمط مثيلة الحمض النووي في ثلاث مناطق دماغية، هي قشرة الفص الجبهي واللوزة الدماغية والحصين، للكشف عن التغيرات المرتبطة بالاضطراب ومقارنتها بتلك الموجودة لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب الشديد أو غير المصابين باضطرابات نفسية.

وأظهرت النتائج تغيرات محددة لدى المصابين باضطراب ما بعد الصدمة، منها انخفاض نسبي في الخلايا الدبقية قليلة التغصنات في اللوزة الدماغية، ولا سيما لدى الأشخاص الذين تعرضوا للصدمة في مرحلة البلوغ، كما رصد الباحثون اختلافات في مثيلة الحمض النووي في قشرة الفص الجبهي، بينما ارتبط الاكتئاب الشديد بتغيرات في مثيلة الحمض النووي في اللوزة الدماغية.

وبيّنت الدراسة أن هذه الأنماط الجزيئية ترتبط بعوامل عدة، بينها الجنس والعمر عند التعرض للصدمة، ما قد يسهم في توجيه الأبحاث المستقبلية نحو فهم أدق للاضطراب وتحسين طرق تشخيصه وعلاجه.

واضطراب ما بعد الصدمة هو حالة نفسية قد تحدث بعد التعرض لحدث صادم أو مشاهدته، مثل الحوادث الخطيرة أو العنف أو الكوارث، وتتمثل في استمرار استجابة نفسية شديدة للحدث، قد تشمل استرجاع ذكرياته بصورة متكررة، والكوابيس، والقلق، وتجنب المواقف أو الأماكن المرتبطة به، إضافة إلى اضطرابات النوم وصعوبة التركيز، وقد تؤثر هذه الأعراض في الحياة اليومية إذا استمرت فترة طويلة.