طوكيو-سانا

طور باحثون يابانيون طريقة علاجية تجريبية جديدة تستهدف البكتيريا الضارة المسببة لالتهاب اللثة، دون القضاء على البكتيريا النافعة الموجودة في الفم، في خطوة قد تسهم في تطوير علاجات أكثر دقة للحفاظ على صحة اللثة والأسنان.

وذكر موقع “ساينس ديلي” العلمي الأمريكي، أمس الإثنين، أن باحثين من جامعة ناغويا اليابانية ابتكروا هذه الطريقة باستخدام أجسام مضادة مستخلصة من صفار بيض الدجاج، جرى تحصينه ضد البكتيريا المسببة للمرض، إلى جانب مادة تتفاعل مع الضوء القريب من الأشعة تحت الحمراء.

وأظهرت الاختبارات المخبرية قدرة التقنية على استهداف بكتيريا ضارة تُعرف باسم “بورفيروموناس جينجيفاليس”، والحد من تأثيرها دون إلحاق ضرر ملحوظ بخلايا اللثة السليمة.

وأوضح الباحثون أن الأجسام المضادة ترتبط بالبكتيريا الضارة وتحددها، ثم يُسلط عليها ضوء خاص يؤدي إلى تنشيط المادة الحساسة للضوء وإتلاف البكتيريا والقضاء عليها، مع الحفاظ على أنواع البكتيريا النافعة التي تساعد في حماية الفم.

وأشاروا إلى أن هذه الطريقة تتميز بإمكانية إنتاج الأجسام المضادة من صفار البيض بكميات كبيرة وتكلفة منخفضة نسبياً، ما قد يجعلها أساساً لعلاجات تستهدف البكتيريا المسببة للأمراض دون الإخلال بالتوازن الطبيعي لبكتيريا الفم.

ويحدث التهاب دواعم السن عندما تتكاثر البكتيريا الضارة في الفم وتسبب التهاب اللثة وتضرر الأنسجة والعظام التي تثبت الأسنان، وقد يؤدي المرض في مراحله المتقدمة إلى فقدان الأسنان.