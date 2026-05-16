دراسة طبية تحذر: الإفراط باستخدام الهواتف الذكية والشاشات قد يؤدي لإعتام عدسة العين المبكر

بلغراد-سانا

حذرت دراسة علمية حديثة من أن الجيل الشاب الذي يفرط في استخدام الهواتف الذكية والشاشات يواجه مخاطر صحية متزايدة على العين والجهاز العصبي، مع احتمالية إصابته المبكرة بإعتام عدسة العين على المدى الطويل.

وذكرت صحيفة “إزفيستيا” الروسية أن الدراسة التي أجراها طبيب القلب برانيسلاف بوغونوفيتش من جامعة بلغراد كشفت أن الاستخدام المتواصل للشاشات يؤدي إلى إجهاد الجهاز العصبي، وأن التعرض للإشعاع الناتج عن الشاشات أو إجهاد العين قد يؤدي إلى الإصابة المبكرة بإعتام عدسة العين بعد سنوات عديدة.

وأوضحت الدراسة أن عوامل الخطر الرئيسية تشمل اضطرابات النوم والتوتر المزمن ونمط الحياة المرتبط بالانخراط الرقمي المستمر، كما أن أمراض القلب نادرة لدى الشباب رغم وجود حالات فردية لارتفاع ضغط الدم، لكن المشكلة الأساسية تكمن في العوامل السلوكية كالإرهاق المزمن واضطراب النوم.

وخلصت الدراسة إلى أن الجيل الشاب أكثر حرصاً على صحته من الأجيال السابقة، لكنه أكثر عرضة للإدمان الرقمي، مع احتمالية ظهور عواقب صحية مبكرة تصل إلى سن الثلاثين.