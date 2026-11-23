لندن-سانا

عثر طلاب علم الآثار في جامعة نيوكاسل البريطانية على مجموعة من القطع الأثرية الرومانية خلال حفريات تدريبية في منطقة ريدسديل بمقاطعة نورثمبرلاند شمال إنكلترا، شملت سلسلة ذهبية وأحجاراً كريمة محفورة وقطعاً ذات طابع عسكري، تعكس جوانب من الحياة على الحدود الشمالية للإمبراطورية الرومانية.

وذكرت جامعة نيوكاسل عبر موقعها الإلكتروني في الـ 18 من تشرين الثاني الجاري أن الاكتشافات جرت خلال حفريات شارك فيها 52 طالباً من السنة الأولى في علم الآثار، ضمن مشروع بحثي مستمر يدرس المنشآت والأنشطة التي أسهمت في دعم الحياة على الحدود الشمالية للإمبراطورية الرومانية.

ومن أبرز المكتشفات سلسلة ذهبية يبلغ طول الجزء المكتشف منها نحو 7 سنتيمترات، صُنعت وفق تقنية رومانية متقدمة تقوم على تشابك حلقات معدنية صغيرة، إلى جانب قطعة رصاص مطوية تحمل آثار نقش لاتيني يُرجح أنها كانت ختماً تجارياً مرتبطاً بحركة البضائع.

كما عثر الطلاب على قطعة برونزية مزخرفة كانت تُستخدم ضمن تجهيزات الفرسان الرومان، وتحتفظ بآثار من التذهيب، فضلاً عن حجر كريم من العقيق الأحمر البرتقالي نُقشت عليه صورة رجل يحمل صولجاناً، ويظهر نسر عند قدميه، وكان يُستخدم في الماضي ضمن خواتم الأختام لتوثيق الوثائق.

وتضم المكتشفات أيضاً عملات معدنية ورؤوس رماح وقطعاً مرتبطة بالملابس وأواني فخارية تحمل نقوشاً ورسومات، ما يتيح للباحثين دراسة جوانب من الحياة العسكرية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة خلال الفترة الرومانية.

وتسهم الحفريات المستمرة في ريدسديل منذ تسعينيات القرن الماضي في كشف معالم المنشآت والمباني والطرق والأنشطة الصناعية، وتقديم صورة أوسع عن طبيعة المجتمعات التي عاشت على الحدود الشمالية للإمبراطورية الرومانية.