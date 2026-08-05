تقنية روسية جديدة تكشف تسربات الغاز وتدعم سلامة شبكات النقل

موسكو-سانا

طور باحثون في جامعة تيومين الحكومية الروسية نظاماً جديداً يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن تسربات الغاز، من خلال تحليل بيانات كاميرات الأشعة تحت الحمراء وقراءات أجهزة تحليل الغاز واتجاه الرياح ومجموعة من بيانات الرصد الأخرى، بما يسهم في تسريع الاستجابة للحوادث والحد من خسائر الغاز وتعزيز معايير السلامة وحماية البيئة.

وذكرت وكالة سبوتنيك أن النظام الجديد صُمم للكشف التلقائي عن التسربات الصغيرة التي قد لا ترصدها وسائل الفحص التقليدية، إذ تعتمد آلية عمله على دمج بيانات متعددة وتحليلها في الوقت الفعلي باستخدام خوارزميات رؤية الحاسوب والشبكات العصبية، بما يتيح تنبيه المشغلين فور اكتشاف أي مؤشرات على حدوث تسرب.

وأوضح الباحثون أن تسربات الغاز، ولا سيما غاز الميثان المكون الرئيس للغاز الطبيعي، تشكل خطراً على السلامة العامة بسبب قابليته العالية للاشتعال، فضلاً عن تأثيرها البيئي وما تسببه من خسائر اقتصادية، الأمر الذي يجعل سرعة اكتشافها عاملاً أساسياً في الحد من المخاطر.

وأشار الفريق البحثي إلى أن أساليب المراقبة التقليدية تعتمد بصورة كبيرة على الفحوص الدورية التي تنفذها فرق الصيانة باستخدام أجهزة تحليل الغاز، وهو ما قد يؤدي إلى تأخر اكتشاف بعض التسربات الصغيرة، بينما يوفر النظام الجديد مراقبة مستمرة ترفع من كفاءة عمليات الكشف وتحد من الاعتماد على التدخل البشري المباشر.

وأوضح الأستاذ ونائب مدير كلية علوم الحاسوب في جامعة تيومين أرتم شيفلياكوف، أن النظام دُرّب على بيانات حقيقية جُمعت من كاميرات الأشعة تحت الحمراء وأجهزة كشف الغاز، بما يمكنه من التعرف على أنماط التسربات الفعلية وإرسال تنبيهات فورية عند رصدها، الأمر الذي يعزز سرعة الاستجابة ويقلل احتمال إغفال الإشارات المهمة أثناء المراقبة المستمرة.

وأكد الباحثون أنه من المتوقع أن يسهم النظام في خفض تكاليف الصيانة من خلال توجيه الفرق الفنية إلى المواقع التي تستدعي التدخل الفوري، فيما يواصل الفريق البحثي العمل على تطوير هذه التقنية تمهيداً لتوسيع استخدامها في أنظمة مراقبة البنية التحتية الخاصة بنقل الغاز وتعزيز مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية.

ويتميز النظام بقدرته على دمج مصادر معلومات متعددة، تشمل صور الأشعة تحت الحمراء وقراءات أجهزة تحليل الغاز وبيانات الرياح، بما يوفر تقييماً أكثر دقة لحالات التسرب، كما يستطيع اكتشاف الأعطال أو حالات المعايرة غير الصحيحة في أجهزة القياس من خلال مقارنة نتائجها بالبيانات الواردة من بقية المستشعرات.