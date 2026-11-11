الامتحانات لا ترهق العقول فقط.. تغيرات بيولوجية تكشفها دراسة

كانبرا-سانا

لا تقتصر آثار فترة الامتحانات على التوتر والقلق، بل قد تنعكس أيضاً على العمليات الحيوية داخل الجسم، من خلال تغيرات يمكن رصدها في بعض المؤشرات البيولوجية المرتبطة بالإجهاد التأكسدي، وفق دراسة أجراها باحثون من جامعة كوينزلاند الأسترالية.

وذكر موقع «Medical Xpress» العلمي، في تقرير نشره أمس الثلاثاء، أن الباحثين رصدوا ارتفاعاً في مؤشرات مرتبطة بالإجهاد التأكسدي خلال فترة الامتحانات، وذلك من خلال تحليل عينات من مياه الصرف الصحي في الحرم الجامعي، ما أتاح متابعة التغيرات البيولوجية لدى مجموعة من الطلاب.

وأظهرت النتائج ارتفاعاً في مؤشر «8-OHG»، الذي يرتبط بتلف الحمض النووي الريبي (RNA) بفعل الإجهاد التأكسدي، وهو حالة تحدث عندما يختل التوازن بين الجزيئات المؤكسدة ومضادات الأكسدة في الجسم، بما قد يؤثر في الخلايا ووظائفها.

كما سجل الباحثون تغيراً في مؤشر «8-OHdG»، المرتبط بتلف الحمض النووي (DNA) نتيجة الإجهاد التأكسدي، ما وفر مؤشراً إضافياً على التغيرات البيولوجية التي قد ترافق الضغوط الدراسية.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية اتباع عادات صحية خلال فترة الامتحانات، من خلال تنظيم أوقات الدراسة وتجنب السهر والإرهاق، والحرص على النوم الكافي وأخذ فترات راحة منتظمة.

كما تبرز أهمية ممارسة النشاط البدني وتناول الغذاء المتوازن وتخصيص وقت للاسترخاء، لما لهذه العادات من دور في مساعدة الطلاب على تحسين التركيز والتعامل مع الضغوط الدراسية.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة «Nature Water» عام 2026، وأشار الباحثون إلى أن تحليل مياه الصرف الصحي قد يشكل وسيلة إضافية لرصد التغيرات البيولوجية المرتبطة بالتوتر لدى المجموعات السكانية، إلى جانب الاستبيانات والسجلات الطبية.