واشنطن-سانا

وسّعت شركة أوبن إيه آي نطاق إتاحة ميزة ChatGPT Health، المتخصصة في تقديم معلومات وإجابات صحية تستند إلى بيانات المستخدمين، لتشمل تطبيق ChatGPT على أجهزة ماك ونظام أندرويد، إلى جانب دمجها في خدمات ومساعدات ذكية أخرى تابعة للشركة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة الرقمية.

ووفقاً لما أعلنته شركة أوبن إيه آي، أمس الأحد، يشمل التوسع الجديد تطبيق أندرويد ونسخة الكمبيوتر ومساعد Dots وخدمة Sites، مع دعم نظام Health Connect لربط بيانات الصحة واللياقة البدنية.

وتتيح الميزة تحليل بيانات النوم والنشاط البدني والتمارين الرياضية، واستكشاف الأنماط المرتبطة بها، والإجابة عن استفسارات تتعلق بتأثير العادات اليومية في المؤشرات الصحية، بالاستناد إلى البيانات التي يختار المستخدم مشاركتها.

وكانت أوبن إيه آي قد أتاحت الميزة في البداية عبر أجهزة آيفون وآيباد ومنصة الويب، قبل توسيع نطاقها ليشمل مزيداً من المنصات، فيما يمكن للمستخدمين الوصول إليها من خلال اختيار قسم Health في الشريط الجانبي لتطبيق ChatGPT، أو عبر قائمة Explore في حال عدم ظهوره.

ويأتي هذا التوسع في إطار توجه شركات التكنولوجيا إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الصحية وتقديم خدمات رقمية أكثر تخصيصاً، مع التأكيد على أهمية موافقة المستخدم على مشاركة بياناته والتحقق من إعدادات الخصوصية المرتبطة بها.