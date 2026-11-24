حماية التراث السوري.. مبادرات مجتمعية تصون الهوية الثقافية
قافلة عودة طوعية من مخيمات أعزاز إلى مناطقها الأصلية في المحافظات تضم 100 عائلة
افتتاح مركز خدمة المواطن في جديدة الوادي بريف دمشق بعد إعادة تأهيله
“مثلث صيدنايا”.. محاضرة في إسطنبول لتوثيق الذاكرة السورية
ناجون من الكيماوي ينقلون ذاكرة المجازر إلى لاهاي
استعداداً للموسم الزراعي.. إكثار البذار في الحسكة تواصل توزيع بذار القمح على المزارعين
الأوركسترا السورية للشباب تحيي أمسية موسيقية منوَّعة بدمشق
«أوتاد هرئة».. ذاكرة الثمانينيات تعود من خلف القضبان إلى خشبة المسرح في حمص
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