باريس-سانا

حذّر خبراء من تحديات أمنية واستراتيجية يفرضها التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي عسكرياً، ولا سيما ما يتعلق باستقلالية الجيوش واعتمادها على شركات التكنولوجيا الخاصة، والتحكم بالبيانات السرية.

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الأحد عن الخبراء قولهم: إن تسارع دمج التقنيات المتطورة في الاستخدامات العسكرية يثير مخاوف من إسناد جوانب أساسية من مستقبل الجيوش إلى شركات خاصة تحكمها اعتبارات السوق والربحية، في حين تخضع المؤسسات العسكرية للسلطة السياسية وتلتزم متطلبات السرية والتسلسل الهرمي.

الثقة وسرية البيانات

وأوضح المحلل في شركة “جاينز” المتخصصة بالمعلومات الاستخبارية، توم بارتون، أن تمكين الشركات من تطوير ما يُعرف بـ”ساحة المعركة المترابطة شبكياً” يتطلب إتاحة الوصول إلى البيانات السرية، ولو بصورة محدودة، مشيراً إلى أن الجيوش لا تستطيع رهن مصيرها بمطوري التكنولوجيا من دون ضمانات واضحة.

وتواجه المؤسسات الدفاعية، بحسب الخبراء، تحديات في الاعتماد على خدمات الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، مثل شبكة “ستارلينك” المدنية ونظيرتها العسكرية “ستارشيلد”، في ظل القيود المفروضة على الوصول إلى هذه الخدمات.

وشدد مسؤولون في حلف شمال الأطلسي على أن الثقة وسرية المعلومات تمثلان عاملين أساسيين في توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي عسكرياً؛ إذ أكد الأميرال بيار فاندييه أهمية ردم الهوة بين المقاتلين والشركات المصنعة، بينما أشار المسؤول عن التحول السيبراني والرقمي في الحلف جان شارل إليرمان كينغومبي إلى أن العقبة غالباً لا تتعلق بالتكنولوجيا، بل بالحصول على الأذونات اللازمة بسبب قيود السرية والقواعد الوطنية.

تحديات القدرات الفضائية

وتبرز تحديات أخرى تتعلق بامتلاك القدرات الفضائية، إذ تفتقر معظم الجيوش إلى أساطيل كبيرة من الأقمار الاصطناعية، ما يفرض عليها الموازنة بين أهميتها في الرصد والاتصالات والاستخبارات، وبين تكاليف بنائها وإطلاقها وتشغيلها.

وتأتي هذه النقاشات في ظل تسارع التحولات الرقمية في الحروب الحديثة، حيث تتيح التقنيات الجديدة ربط عناصر ساحة المعركة وتنسيق تحركات القوات وتحليل التضاريس في الوقت الفعلي، بما ينتج كميات ضخمة من البيانات ذات التأثير المباشر في العمليات العسكرية.