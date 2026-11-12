اكتشاف آبار أثرية نادرة توثق أساليب توفير المياه في بريطانيا قبل 2700 عام

لندن-سانا

اكتشف علماء آثار في مقاطعة هامبشاير جنوب إنكلترا خمس آبار خشبية قديمة، يعود أقدمها إلى العصر الحديدي قبل نحو 2700 عام، في اكتشاف يوفر معلومات عن أساليب جمع المياه واستخدامها خلال الفترتين الحديدية والرومانية.

وذكرت جامعة كوليدج لندن، في بيان نشرته الأسبوع الماضي عبر موقعها الإلكتروني، أن فريقاً من علماء الآثار التابعين لمؤسسة «آثار جنوب شرق إنكلترا»، التابعة لمعهد الآثار في الجامعة، عثر على الآبار خلال أعمال تنقيب سبقت إنشاء خط أنابيب جديد للمياه يربط بين منطقتي أوتربورن وساوثهامبتون.

وأظهرت نتائج التأريخ بالكربون المشع أن إحدى الآبار شُيّدت بين عامي 719 و396 قبل الميلاد، وكانت على الأرجح مصدراً للمياه للمجتمعات المحلية في العصر الحديدي، فيما تشير شظايا الفخار المكتشفة في الموقع وحوله إلى استمرار استخدام النبع الطبيعي الذي تغذيه الآبار حتى الفترة الرومانية المتأخرة.

وأوضح الباحثون أن أربعاً من الآبار الخمس صُنعت باستخدام جذوع أشجار البلوط المجوفة، التي وُضعت داخل حفر في الأرض، وبلغ قطر أكبرها نحو 70 سنتيمتراً، بينما بُنيت البئر الخامسة خلال العصر الروماني بطريقة مختلفة، إذ حُفرت لها حفرة مستطيلة ضحلة وبُطنت بألواح خشبية وأوتاد.

ولفتت رايتشل غيوغن، المشرفة على أعمال التنقيب، إلى أن التربة المشبعة بالمياه وقليلة الأوكسجين أسهمت في حماية الأخشاب من التحلل، ما حافظ على تفاصيلها بصورة استثنائية، بما في ذلك آثار ضربات الفؤوس المستخدمة في تشكيلها.

وكشفت أعمال التنقيب أيضاً عن دلائل على إجراء إصلاحات لإحدى الآبار خلال فترة استخدامها إذ استُخدمت قطعة من مجرفة خشبية لدعم جزء متضرر منها، فيما يعمل المختصون حالياً على تحليل الأخشاب وعينات التربة وحبوب اللقاح وبقايا النباتات، بهدف التعرف على البيئة المحيطة بالموقع وتحديد المدة التي استُخدمت فيها الآبار.

ويحفظ الباحثون الأخشاب المستخرجة في خزانات مائية داخل مختبر تابع للمؤسسة في بلدة بورتسليد، فيما يواصلون دراسة حلقات نمو الأشجار لتحديد العمر الدقيق لبعض الأخشاب الرومانية.

ويُعد الاكتشاف نافذة على تطور تقنيات بناء الآبار وإدارة الموارد المائية، والتغيرات التي طرأت عليها بين العصر الحديدي والعصر الروماني.