واشنطن-سانا

أعلنت شركة سناب المالكة لتطبيق «سناب شات» إطلاق ثلاث مزايا جديدة تهدف إلى تعزيز حضور صناع المحتوى على المنصة، وتسهيل وصول العلامات التجارية إليهم، وتوسيع فرص التعاون في الحملات الإعلانية.

وذكرت الشركة في منشور على موقعها الرسمي في الـ 18 من تشرين الثاني الجاري أن المزايا تشمل خاصية «Visited By» على خريطة سناب، التي تتيح للمستخدمين اكتشاف الأماكن التي زارها صناع المحتوى الذين يتابعونهم، ومشاهدة منشوراتهم وتوصياتهم بشأنها، إضافة إلى تطوير شبكة «Snap Creator Network» التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة العلامات التجارية في العثور على المبدعين المناسبين لحملاتها، وتوسيع برنامج «Creator Agency Partner Program» لدعم وكالات التسويق.

وتتيح ميزة «Visited By» ظهور الأماكن التي يوصي بها صناع المحتوى على خريطة سناب، عند مشاركة منشورات عامة تتضمن مواقع تلك الأماكن، ما يساعد المستخدمين على اكتشافها والاطلاع على تجارب المبدعين ومشاركة مواقعها مع أصدقائهم، وتتوفر الميزة عالمياً، وفق الشركة.

كما تسمح شبكة «Snap Creator Network» للعلامات التجارية بتحديد الجمهور المستهدف ونوع المحتوى المطلوب وأهداف الحملات، ليقترح التطبيق صناع المحتوى المناسبين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع إتاحة مراجعة أدائهم والتواصل معهم لبحث فرص التعاون أو الاستفادة من منشوراتهم السابقة في الإعلانات.

وتوفر الميزة الثالثة، عبر برنامج «Creator Agency Partner Program»، التدريب والدعم والحوافز لوكالات التسويق، لمساعدتها على تطوير الحملات الإعلانية التي تعتمد على صناع المحتوى وتوسيع نطاقها عبر التطبيق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي «سناب» إلى تعزيز أدواتها المخصصة لصناع المحتوى والعلامات التجارية، في ظل المنافسة المتزايدة بين منصات التواصل الاجتماعي على استقطاب المبدعين وتطوير سوق الإعلانات الرقمية.