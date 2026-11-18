واشنطن-سانا

أعلنت شركة مايكروسوفت إطلاق نموذجين جديدين للذكاء الاصطناعي مخصصين لمهام البرمجة، هما «MAI Code 2» و«MAI Code 2 Flash»، بهدف مساعدة المؤسسات على تطوير البرمجيات وتنفيذ المهام البرمجية اليومية بكفاءة أعلى وتكلفة أقل.

وذكرت الشركة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي أمس الثلاثاء، بالتزامن مع مؤتمر «Microsoft Ignite 2026»، أن النموذجين صُمما لتحقيق التوازن بين جودة الأداء وسرعة التنفيذ والتكلفة، موضحة أن النموذج الأول يستهدف المهام البرمجية المتقدمة والمعقدة، بينما يركز إصدار «Flash» على المهام المتكررة والسريعة ذات الحجم الكبير.

وأوضحت مايكروسوفت أن نموذج «MAI Code 2» يتمتع بقدرات تشمل معالجة الأخطاء البرمجية المعقدة، وإجراء تعديلات تطول ملفات متعددة، وتحليل مستودعات الشيفرات البرمجية، وتطوير واجهات المستخدم، فضلاً عن تحويل الشيفرات إلى منتجات قابلة للإطلاق، مع مراعاة معايير الصيانة والمراجعة المعتمدة لدى فرق التطوير.

في المقابل، صُمم نموذج «MAI Code 2 Flash» لتنفيذ المهام اليومية المتكررة بسرعة، مثل شرح الشيفرات وإجراء التعديلات المحددة وإصلاح الأخطاء الاعتيادية، بما يسهم في تسريع عمليات التطوير وخفض تكاليف التشغيل.

وبحسب الشركة، حقق نموذج «MAI Code 2» نحو 98 بالمئة من أداء نموذج «GPT-6.1 Sol»، مقابل 40 بالمئة من تكلفته، كما سجل 96 بالمئة من أداء نموذج «Claude Opus 5.5»، مقابل 5 بالمئة من تكلفته، وذلك وفق متوسط النتائج في أربعة اختبارات معيارية متخصصة في مهام البرمجة اليومية للمؤسسات.

وأضافت الشركة أن النموذج يمتلك قدرات في تصميم لوحات المعلومات والتمثيلات المرئية وتطوير واجهات التطبيقات، مشيرة إلى أن نتائج تقييمات عمياء لتصميم واجهات التطبيقات، أظهرت تفضيل المراجعين لمخرجاته على مخرجات نموذج «GPT-6 Sol» بنسبة 64 بالمئة.

أما نموذج «MAI Code 2 Flash»، فيقدم، وفق مايكروسوفت، أداءً مقارباً لنموذجي «GPT-6 Luna» و«Claude Haiku 5.5»، بتكلفة تبلغ 65 بالمئة و20 بالمئة من تكلفة كل منهما على التوالي، استناداً إلى ثلاثة اختبارات معيارية تقيس كفاءة النماذج في مهام البرمجة اليومية والمتكررة.

ويأتي إطلاق النموذجين في ظل تزايد المنافسة بين شركات التكنولوجيا لتطوير أدوات ذكاء اصطناعي متخصصة في البرمجة، وتوفير حلول تساعد المؤسسات على تسريع عمليات تطوير البرمجيات وتحسين كفاءتها التشغيلية.