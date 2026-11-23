عمّان-سانا

أدان الأردن، اليوم الإثنين، استهداف الطائرات المسيرة العاصمة السودانية الخرطوم، بما فيها أحد المباني التابعة ‏للأمم المتحدة، مؤكداً وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب السودان.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، فؤاد المجالي، في بيان على منصة “إكس”، رفض المملكة واستنكارها استهداف المدنيين ومقارّ المنظمات الدولية، وضرورة الالتزام بالقانون الدولي، وضمان سلامة العاملين في تلك المنظمات.

وشدد المجالي على دعم الأردن جميع الجهود المستهدفة حل الأزمة السودانية، بما يحفظ أمن السودان ووحدته واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه ومواطنيه.

وأعلنت الأمم المتحدة، أمس، تضرر أحد مقارها في الخرطوم، ‏جراء ضربات نفذتها طائرات مسيّرة، محذرةً من المخاطر التي يتعرض لها ‏المدنيون وطواقم الإغاثة في البلاد.‏

وكشفت الأمم المتحدة، في 17 تشرين الثاني الجاري، أن هجمات الطائرات ‏المسيّرة تسببت بمقتل نحو 80 بالمئة من المدنيين الذين تحققت المنظمة من ‏مقتلهم خلال العام الجاري 2026 جراء الحرب المستمرة في السودان منذ ‏عام 2023 بين الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع”.‏