باحثون يطورون نظام إنذار مبكر لحماية الحياة البرية من موجات الحر قبل تسعة أشهر

عواصم-سانا

طور باحثون دوليون نظاماً متقدماً للإنذار المبكر قادراً على التنبؤ بموجات الحر التي تهدد الحياة البرية قبل وقوعها بما يصل إلى تسعة أشهر، في خطوة من شأنها تعزيز جهود حماية التنوع البيولوجي عالمياً.

ونقل موقع «كندا ناشونال أوبزرفر» أمس الأربعاء عن فريق بحثي دولي يقوده الدكتور خوسيب إم. سيرا دياز من المعهد النباتي في برشلونة، وبمشاركة جامعتي بافالو الأمريكية وكيب تاون في جنوب أفريقيا، أن النظام الجديد رصد تعرّض أكثر من 3500 نوع من الحيوانات لدرجات حرارة قياسية خلال تسعة أشهر، من بينها أكثر من 1250 نوعاً مهدداً بالانقراض، شملت الثدييات والطيور والزواحف والبرمائيات.

وأوضح الباحثون أن النظام يعتمد على بيانات من نموذج التنبؤ المناخي «جي إي أو إس» التابع لوكالة ناسا، إلى جانب مقارنتها بسجلات مناخية لأكثر من 30 ألف نوع حيواني، مشيرين إلى أنه أظهر قدرة على إصدار تحذيرات مسبقة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أشهر قبل حدوث موجات الحر، ما يتيح اتخاذ إجراءات وقائية مثل توفير مصادر المياه أو نقل الأنواع المهددة إلى بيئات أكثر أماناً.

وبيّن الفريق أن مناطق مثل المكسيك وأفريقيا جنوب الصحراء والهيمالايا سجلت مستويات مرتفعة من المخاطر المناخية.

وأكد الباحثون أن النظام يوفر نافذة زمنية مهمة للتدخل قبل تفاقم الأزمات، إلا أن التحدي الأبرز يتمثل في قدرة الجهات المعنية بحماية البيئة على توظيف هذه التحذيرات بشكل فعّال للحد من الخسائر في التنوع الحيوي.

ويأمل الباحثون بأن يسهم هذا النظام في دعم الجهود العالمية لحماية الحياة البرية، وتعزيز القدرة على الاستجابة المبكرة لمخاطر التغير المناخي والحد من انعكاساتها على التنوع الحيوي.