تقنية روسية لتجنب الالتهابات التي تسببها النواقل الفيروسية للكبد

موسكو-سانا

طوّر علماء روسيون تقنية رائدة لحماية الكبد وترميمه، تعتمد على جسيمات نانوية متوافقة حيوياً وجزيئات الحمض النووي الريبوزي الميكروي، في خطوة تميزت عن الدراسات السابقة التي اعتمدت غالباً على نواقل فيروسية أو دهنية تسببت بتأثيرات التهابية غير مرغوب فيها.

وأفادت صحيفة “إزفيستيا” التي نشرت الخبر، اليوم الثلاثاء، بأن هذه التقنية هي ثمرة تعاون علمي بين جامعة سيتشينوف الطبية، وجامعة نيجني نوفغورود للبحوث الطبية، وجامعة “أي تي إم أو” في بطرسبورغ، ومعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا.

وحسب المصدر ذاته، يمثل العنصر الأساسي لهذه التقنية الجسيمات النانوية المتوافقة حيوياً والمصنوعة من حمض البوليلاكتيك وبوليمرات مساعدة تعمل كناقلات لجزيئات “الحمض النووي الريبوزي الميكروي200a “، فتحميها من التحلل في الدم وتضمن إطلاقها تدريجياً داخل خلايا الكبد.

والمميز في هذه التقنية، أنها لا تعتمد على تعديل وراثي للخلايا أو استخدام فيروسات معادلة، بل تستخدم بوليمرات متوافقة حيوياً بالكامل، ما يفتح المجال أمام تطبيقات سريرية أوسع وأكثر أماناً مقارنة بالدراسات السابقة التي استهدفت مسارات مشابهة، ويعمل الجزيء الريبوزي المنظم (200a) على تنظيم نشاط الجينات المرتبطة بالإجهاد التأكسدي والالتهاب وتلف الأنسجة، وتختل هذه الوظيفة عند الإصابة بأمراض الكبد، ما يسرّع من عملية التليف والقصور.

ويقول مدير المختبر العلمي والعملي بجامعة سيتشينوف، بيوتر تيماشوف: “يتيح العلاج بالجزيء الريبوزي المنظم استهداف عدة نقاط مرضية آنياً، وأثبتت الدراسة فعاليته الوقائية في إصابات الكبد الحادة والمزمنة، فهو لا يحد من التغيرات المرضية فحسب، بل يحفز تجديد الأنسجة طبيعياً وفيسيولوجياً”.