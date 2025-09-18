غوغل وباي بال توقعان شراكة استراتيجية لتطوير الدفع بالذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أعلنت شركتا غوغل وباي بال عن توقيع شراكة استراتيجية تمتد لعدة سنوات، تهدف إلى تطوير تجارب تسوق ودفع رقمية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس التوجه العالمي نحو دمج هذه التقنية في الخدمات المالية والتجارية.

وحسب موقع سكاي نيوز فإن الشراكة ستتيح دمج حلول الدفع الرقمية الخاصة بباي بال، بما في ذلك خدمات Hyperwallet وPayouts، في مجموعة واسعة من منتجات غوغل مثل غوغل كلاود وغوغل بلاي، ما يعزز سهولة وسرعة المعاملات الإلكترونية للمستخدمين حول العالم.

وفي تصريح للرئيس التنفيذي لشركة ألفابت المالكة لغوغل، سوندار بيتشاي قال: “من خلال هذه الشراكة ستستخدم باي بال تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة لتحسين الخدمات والأمان، وسنعمل على دمج قدرات باي بال المبتكرة في الدفع بشكل أعمق لتوفير تجربة أفضل عبر منتجات غوغل ومنصاتها”.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة باي بال أليكس كريس أن هذه الخطوة تمثل “إعادة تعريف لما هو ممكن على نطاق عالمي” مشيراً إلى أن الشراكة ستسهم في تقديم خدمات أكثر ذكاءً وأماناً للمستخدمين وتوسيع نطاق الابتكار في مجال التجارة الرقمية.

يُذكر أن سهم باي بال سجل ارتفاعاً بأكثر من 3% عقب الإعلان عن الشراكة، في مؤشر على ترحيب الأسواق بهذه الخطوة الاستراتيجية.