واتساب يختبر استخدام كلمات المرور لتعزيز حماية الحسابات

واشنطن-سانا

يعمل تطبيق “واتساب” على تطوير ميزة أمنية جديدة تهدف إلى تعزيز حماية حسابات المستخدمين، من خلال إتاحة استخدام كلمة مرور تتكون من أحرف وأرقام بدلاً من رمز التحقق المكون من ستة أرقام المستخدم حالياً في ميزة التحقق بخطوتين.

وذكر موقع WABetaInfo المتخصص بأخبار واتساب أمس الخميس، أن الميزة الجديدة لا تزال قيد التطوير، وستتيح للمستخدمين إنشاء كلمات مرور أكثر تعقيداً، ما يسهم في تعزيز حماية الحسابات والحد من محاولات الوصول غير المصرح به، مع الإبقاء على ميزة التحقق بخطوتين اختيارية كما هي حالياً.

وأشار التقرير إلى أن الميزة لم تصل بعد إلى الإصدارات التجريبية من التطبيق، وقد تخضع لتعديلات قبل طرحها رسمياً، أو قد تتغير خطط إطلاقها في مراحل التطوير اللاحقة.

ويتيح واتساب حالياً للمستخدمين إدارة إعدادات التحقق بخطوتين عبر قائمة الحساب، بما في ذلك تفعيل الميزة أو إيقافها، وتغيير رمز التحقق، وتحديث عنوان البريد الإلكتروني المستخدم لاستعادة الوصول إلى الحساب عند الحاجة.

ويواصل التطبيق أيضاً اختبار مزايا جديدة، من بينها دعم أسماء المستخدمين لبعض مستخدمي أجهزة “أندرويد” و”آيفون”، إلى جانب إضافة اختصارات جديدة لتحسين تجربة المكالمات وتعزيز مستويات الأمان والخصوصية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار مساعي واتساب المستمرة لتطوير أدوات الحماية وتوفير خيارات أمنية أكثر مرونة لمستخدميه.