واشنطن-سانا

أظهرت نتائج تجربتين سريريتين من المرحلة الثالثة أن دواء «ريتاتروتيد» التجريبي لإنقاص الوزن قد يساعد على تخفيف آلام التهاب مفصل الركبة لدى الأشخاص الذين يعانون السمنة، إذ سجل نحو ثلثي المشاركين الذين تلقوا أعلى جرعة انخفاضاً في الألم بنسبة 50 بالمئة على الأقل، بالتزامن مع فقدان نحو 25 بالمئة من وزن الجسم.

وذكر موقع «ساينس ديلي» العلمي أمس الخميس، نقلاً عن نتائج الدراستين المنشورتين في مجلة «نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن» في الثامن من تشرين الثاني الجاري، أن التجربتين شملتا أكثر من ألف مشارك يعانون السمنة والتهاب مفصل الركبة، فيما بلغت نسبة الذين سجلوا انخفاضاً مماثلاً في الألم بين متلقي الدواء الوهمي نحو 38 بالمئة، كما أظهرت النتائج تحسناً في عدد من المؤشرات الصحية، بينها ضغط الدم ومستويات الدهون وعلامات الالتهاب في الجسم.

وأوضح الباحث الرئيسي توماس شنيتزر، الأستاذ في كلية فاينبرغ للطب بجامعة نورث وسترن الأمريكية، أن فقدان الوزن يقلل الضغط الواقع على مفصل الركبة، ما قد يسهم في تخفيف الألم وتحسين القدرة على الحركة وممارسة الأنشطة اليومية.

ويُعطى دواء «ريتاتروتيد»، الذي تطوره شركة «إيلي ليلي» الأمريكية المتخصصة في صناعة الأدوية وتطوير العلاجات الطبية، عن طريق الحقن مرة أسبوعياً، ويعمل على تنشيط مستقبلات ثلاثة هرمونات طبيعية تشارك في تنظيم الشهية والتمثيل الغذائي، ما يساعد على تقليل الوزن.

ورغم النتائج الواعدة، لا يزال الدواء قيد التجارب السريرية، ولم يتضح بعد ما إذا كان يسهم في إبطاء تطور التهاب المفاصل أو الحد من تلف الغضروف، أو تقليل الحاجة إلى جراحة استبدال الركبة مستقبلاً.

وأشار الباحثون إلى أهمية الجمع بين التغذية المتوازنة والنشاط البدني المناسب للحفاظ على قوة العضلات ودعم صحة مفصل الركبة، مؤكدين الحاجة إلى متابعة المشاركين وإجراء مزيد من الدراسات لتقييم سلامة الدواء وفعاليته على المدى الطويل.

ويُعرف التهاب مفصل الركبة بأنه حالة تصيب المفصل وتسبب ألماً وتورماً وتيبساً وصعوبة في الحركة، وينتج غالباً عن تآكل الغضروف الذي يغطي نهايات العظام، ما يؤدي إلى زيادة الاحتكاك بينها، وتُعد خشونة الركبة (الفصال العظمي) من أكثر أشكال التهاب المفاصل شيوعاً، وترتبط الإصابة بها بالتقدم في العمر وزيادة الوزن والإصابات السابقة للمفصل.