انحسار المياه يظهر بقايا قريتين تاريخيتين في بريطانيا

لندن-سانا

كشفت موجة الجفاف وتراجع منسوب المياه في بريطانيا عن بقايا قريتين تاريخيتين في مقاطعة ديربيشاير، غمرتهما المياه في أربعينيات القرن الماضي لإنشاء خزان مائي يُستخدم لتأمين مياه الشرب لعدد من المدن البريطانية.

وذكرت صحيفة «ذا ستار» البريطانية، في تقرير نشرته أول أمس، أن انخفاض منسوب المياه في خزان «ليدي باور» أظهر أساسات المنازل وأجزاء من الشوارع القديمة في قريتي «ديرونت» و«أشوبتون»، في مشهد لم تظهر فيه معالم القريتين بهذا الوضوح منذ عام 2018.

ونقلت الصحيفة عن دوغ كلارك، المسؤول عن موارد المياه في شركة «سيفرن ترينت» لإدارة المياه، أن ارتفاع درجات الحرارة وتراجع هطول الأمطار على مدى ستة أشهر أديا إلى انخفاض مخزون الخزان إلى نحو ثلث سعته، ما تسبب في انحسار المياه وظهور بقايا المباني التي ظلت مغمورة لعقود.

وشُيّد خزان «ليدي باور» بين عامي 1935 و1943، بعد إخلاء الوادي وغمر القريتين بالمياه ضمن مشروع لتوفير مياه الشرب لعدد من المدن البريطانية، بينها ديربي وشيفيلد ونوتنغهام وليستر.

وخضع الخزان في تسعينيات القرن الماضي لأعمال تجديد وتوسعة بهدف تعزيز جدرانه، فيما أعاد انحسار المياه تسليط الضوء على تاريخ القريتين اللتين اختفت معالمهما تحت المياه منذ إنشاء الخزان.