آبل تستعد لإطلاق تحديث ضخم لمساعدها “سيري” مع تطبيق مستقل وتجربة تفاعلية جديدة

واشنطن-سانا

تستعد شركة آبل لإطلاق أكبر تحديث في تاريخ مساعدها الذكي “سيري”، عبر إعادة تصميم شاملة تشمل إطلاق تطبيق مستقل للمساعد للمرة الأولى، إلى جانب تطويرات عميقة على مستوى أنظمة iOS 27 وmacOS 27، في إطار خطة واسعة لتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي التفاعلي.

وبحسب وكالة “بلومبيرغ” تعمل الشركة الأمريكية، على تطوير تجربة جديدة كلياً لـ”سيري” تتيح التفاعل النصي والصوتي في آن واحد، مع واجهة أكثر سلاسة وتفاعلاً، بما يجعل المساعد أقرب إلى نماذج المحادثة الذكية الحديثة.

وأشارت الوكالة إلى أن مشروع آبل يحمل اسم Campo، ويهدف إلى تمكين المساعد من تنفيذ مهام داخل التطبيقات، والوصول إلى البيانات الشخصية مثل الرسائل والبريد والملاحظات، وتقديم ردود دقيقة تعتمد على فهم أعمق للسياق.

كما تختبر آبل دمج “سيري” ضمن واجهة Dynamic Island لتوفير مؤشرات مرئية أثناء معالجة الطلبات، إلى جانب اعتماد تصميم جديد شفاف يحمل اسم Liquid Glass لعرض النتائج.

وتشمل التحديثات أيضاً قدرة المساعد على تلخيص النصوص والأخبار وعرض نقاط رئيسية وصور توضيحية، في خطوة تهدف لمنافسة أدوات الذكاء الاصطناعي المنتشرة.

وتعمل الشركة على تطوير تطبيق مستقل لـ”سيري” يتيح إدارة المحادثات والبحث داخلها ورفع الصور والملفات لتحليلها، إضافة إلى ميزات جديدة داخل التطبيقات مثل زر Ask Siri وميزة Write with Siri لتحرير النصوص.

ورغم هذا التوسع، تشير تقارير إلى أن بعض القدرات المتقدمة قد تتأخر حتى نهاية عام 2026، في وقت تعتمد فيه آبل على مزيج من نماذجها الداخلية وشراكة مع “غوغل” لتعزيز أداء المساعد عبر نموذج Gemini، في إطار سعيها لمواكبة التطور المتسارع في مجال المساعدات الذكية.