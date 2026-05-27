اكتشاف علمي في السعودية.. توثيق عقرب “المطارد الأسود العربي” وإيداع بصمته الوراثية عالمياً

الرياض-سانا

توصل فريق بحثي سعودي إلى اكتشاف علمي جديد تمثل في توثيق وجود عقرب “المطارد الأسود العربي” في نطاق جغرافي جديد داخل المملكة العربية السعودية، إلى جانب تسجيل أول بصمة وراثية (DNA) لهذا النوع وإيداعها في بنك الجينات العالمي.

وأفادت دراسة علمية منشورة حديثاً في مجلة “Diversity” المتخصصة في مجال التنوع الحيوي، بأن الباحثين رصدوا هذا النوع، الذي يحمل الاسم العلمي “Leiurus nigellus”، في منطقة جبل عرنان بمحافظة حائل، داخل نطاق محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، وذلك بعد أن كان قد سُجل سابقاً في منطقة العلا.

وضم الفريق البحثي مشاركين من هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، وجامعة الملك سعود (قسم الأحياء – كلية العلوم)، وجامعة بيشة (كلية العلوم – قسم الأحياء)، إضافة إلى باحثين من هيئة المحميات الوطنية.

وينتمي هذا العقرب إلى جنس “Leiurus” المعروف بانتشاره في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسمّيته العالية، إلا أن ما يميزه هو لونه الداكن المائل إلى السواد، الذي يغطي معظم أجزاء جسمه باستثناء أطراف الأرجل والملقطات، في نمط لوني نادر مقارنة ببقية أنواع هذا الجنس.

وأظهرت الدراسة أن هذا الاكتشاف يسهم في توسيع النطاق الجغرافي المعروف للنوع بنحو 206 كيلومترات باتجاه الشمال الشرقي، ما يشير إلى وجود تنوع حيوي غير موثق في البيئات الجبلية والصخرية في شمال المملكة.

كما أوضحت النتائج أن بعض العينات التي جرى رصدها سابقاً في منطقة حائل كانت تُصنف بشكل خاطئ على أنها نوع آخر، قبل أن تؤكد التحليلات المورفولوجية والجزيئية انتماءها إلى “Leiurus nigellus”.

وفي إنجاز علمي بارز، نجح الفريق في استخراج وتحليل الحمض النووي الميتوكوندري لهذا النوع لأول مرة، وتوثيقه رسمياً في بنك الجينات العالمي، بما يتيح استخدامه في الدراسات التطورية والمقارنات الوراثية المستقبلية.

وأكد الباحثون أن الجمع بين التحليل المورفولوجي والدراسة الجزيئية يعزز دقة التصنيف العلمي، ويسهم في فهم أوسع للتنوع الحيوي في البيئات الجبلية والصحراوية داخل المملكة.

وتشير الدراسة إلى أن البيئات الصخرية في منطقة حائل قد تمثل موطناً لعدد من الأنواع غير المكتشفة أو غير الموثقة بشكل كامل، ما يفتح المجال لمزيد من الدراسات المستقبلية حول التنوع الحيوي في المنطقة.