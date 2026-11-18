واشنطن-سانا

بدأ تطبيق التراسل الفوري «واتساب» طرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التفاعل مع الرسائل باستخدام الملصقات، إلى جانب الرموز التعبيرية المعتادة، في خطوة توفر خيارات أوسع للتعبير عن ردود الأفعال داخل المحادثات الفردية والجماعية.

وذكر موقع «WABetaInfo» المتخصص بمتابعة أخبار التطبيق وتحديثاته، اليوم الأربعاء، أن الميزة رُصدت في الإصدار التجريبي رقم 2.26.46.5 لنظام أندرويد، وتسمح للمستخدمين باختيار ملصقات من مجموعاتهم الشخصية واستخدامها كتفاعلات مباشرة على الرسائل، مع إمكانية إضافة ما يصل إلى 20 ملصقاً.

وأوضح الموقع أن الميزة بدأت بالوصول إلى عدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية، على أن يتوسع نطاق إتاحتها تدريجياً ليشمل مزيداً من المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين التعبير عن ردود أفعالهم بطريقة أكثر تنوعاً وشخصية، من خلال استخدام الملصقات المفضلة لديهم للتفاعل مع الرسائل، دون الحاجة إلى إرسال رد نصي منفصل.