ما الذي تكشفه الكلمات الأولى لضحايا الحوادث؟ تقنية ذكية ترصد اضطراب ما بعد الصدمة

واشنطن-سانا

طوّر باحثون أمريكيون أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد على تحديد احتمالات إصابة الأشخاص الذين يتعرضون للحوادث باضطراب ما بعد الصدمة، من خلال تحليل روايتهم الشفهية للحادث ومشاعرهم خلال اللحظات الأولى من وصولهم إلى المستشفى.

وذكر موقع «ميديكال إكسبريس» الأمريكي المتخصص في الأخبار الطبية اليوم، أن فريقاً بحثياً من مركز «لانغون الصحي» التابع لجامعة نيويورك ابتكر برنامجاً يحمل اسم «بريفيا»، يستمع إلى وصف المريض للحادث، ويحلل الكلمات والعبارات التي يستخدمها للتعبير عما مر به، بهدف تحديد مؤشرات مبكرة على تعرضه لضغط نفسي شديد.

وأظهرت نتائج الدراسة، المنشورة في مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز» العلمية، أن الأداة حققت أداءً أفضل من أساليب التقييم النفسي التقليدية المستخدمة في هذا المجال.

ويعتمد البرنامج على تحليل لغوي متعدد المستويات، يرصد تعبيرات المريض التي قد تشير إلى الضغط النفسي، مثل الشعور بفقدان السيطرة أو التعرض للصدمة، ثم يدمج هذه المؤشرات مع معلومات أساسية عنه، كالعمر والظروف الاجتماعية، لتقدير مستوى الخطر ومساعدة الأطباء على تحديد المرضى الذين يحتاجون إلى متابعة نفسية مبكرة.

وتبرز أهمية هذه التقنية في ظل الضغط الكبير الذي تشهده أقسام الطوارئ في الولايات المتحدة، حيث تستقبل نحو 43 مليون مريض سنوياً بسبب إصابات جسدية مختلفة، ويتطور لدى أكثر من ربعهم اضطراب ما بعد الصدمة لاحقاً، في حين لا تتجاوز نسبة المستشفيات التي تجري تقييماً نفسياً مبكراً 28 بالمئة، نتيجة ازدحام الأقسام وضغط العمل.