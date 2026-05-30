ابتكار أمريكي جديد.. ذكاء اصطناعي يعد وجبات أكثر صحة وأقل تكلفة

نيويورك-سانا
ابتكر باحثون أمريكيون نظام ذكاء اصطناعي يمكنه المساعدة في إعداد وجبات أكثر صحة وأقل تكلفة، من خلال إجراء تعديلات بسيطة على المكونات الغذائية، وذلك في دراسة نشرتها مجلة علمية متخصصة.
ونشرت المجلة العلمية الأمريكية “بلوس ديجيتال هيلث” المتخصصة في الصحة الرقمية، أمس الأول، تفاصيل الابتكار الذي طوره الباحثان “تريفور تشان” و”إيلياس تاغكوبولوس” من جامعة كاليفورنيا، وأظهرت النتائج أن استبدال مكون إلى ثلاثة مكونات فقط في الطبق الواحد قد يحسن القيمة الغذائية ويقلل التكلفة دون تغيير جذري في النظام الغذائي.
واعتمد الباحثون في دراستهم على تحليل بيانات غذائية لـ 55 ألف شخص، وأظهرت النتائج أن الوجبات التي اقترحها الذكاء الاصطناعي كانت أقرب للمعايير الصحية بنسبة 47 بالمئة، كما انخفضت تكلفتها بين 22 و34 بالمئة، مع تحسن قيمتها الغذائية بنحو 10 بالمئة، وركز النظام على إضافة الخضراوات والبقوليات، واستبدال الأطعمة المصنعة بأخرى أكثر فائدة، مع الحفاظ على النكهات. وأكد الباحثون أن التقنية لم تُختبر بعد على أشخاص في الواقع.
ويعد تحسين العادات الغذائية تحدياً صحياً واقتصادياً عالمياً، إذ يعاني الملايين سوء التغذية أو ارتفاع تكاليف الطعام الصحي.
ويعتمد هذا الابتكار على الذكاء الاصطناعي لتقديم بدائل بسيطة ومنخفضة التكلفة دون تغيير جذري في النظام الغذائي، مما قد يجعل التغذية الصحية متاحة لشرائح أوسع من المجتمع مستقبلاً.