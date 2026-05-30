ابتكار أمريكي جديد.. ذكاء اصطناعي يعد وجبات أكثر صحة وأقل تكلفة

نيويورك-سانا‏

ابتكر باحثون أمريكيون نظام ذكاء اصطناعي يمكنه المساعدة في إعداد ‏وجبات أكثر صحة وأقل تكلفة، من خلال إجراء تعديلات بسيطة على ‏المكونات الغذائية، وذلك في دراسة نشرتها مجلة علمية متخصصة.‏

ونشرت المجلة العلمية الأمريكية “بلوس ديجيتال هيلث” المتخصصة في ‏الصحة الرقمية، أمس الأول، تفاصيل الابتكار الذي طوره الباحثان “تريفور ‏تشان” و”إيلياس تاغكوبولوس” من جامعة كاليفورنيا، وأظهرت النتائج أن ‏استبدال مكون إلى ثلاثة مكونات فقط في الطبق الواحد قد يحسن القيمة ‏الغذائية ويقلل التكلفة دون تغيير جذري في النظام الغذائي.‏

واعتمد الباحثون في دراستهم على تحليل بيانات غذائية لـ 55 ألف شخص، ‏وأظهرت النتائج أن الوجبات التي اقترحها الذكاء الاصطناعي كانت أقرب ‏للمعايير الصحية بنسبة 47 بالمئة، كما انخفضت تكلفتها بين 22 و34 بالمئة، ‏مع تحسن قيمتها الغذائية بنحو 10 بالمئة، وركز النظام على إضافة ‏الخضراوات والبقوليات، واستبدال الأطعمة المصنعة بأخرى أكثر فائدة، مع ‏الحفاظ على النكهات. وأكد الباحثون أن التقنية لم تُختبر بعد على أشخاص ‏في الواقع.‏

ويعد تحسين العادات الغذائية تحدياً صحياً واقتصادياً عالمياً، إذ يعاني الملايين سوء التغذية أو ارتفاع تكاليف الطعام الصحي.

ويعتمد هذا الابتكار على ‏الذكاء الاصطناعي لتقديم بدائل بسيطة ومنخفضة التكلفة دون تغيير جذري ‏في النظام الغذائي، مما قد يجعل التغذية الصحية متاحة لشرائح أوسع من ‏المجتمع مستقبلاً.‏