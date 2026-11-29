واشنطن-سانا



استطاعت كوريا الشمالية خلال العقود الماضية بناء قدرات متقدمة في مجال الاختراق الإلكتروني، مستندة إلى منظومة متخصصة لاكتشاف المواهب التقنية وتدريبها منذ سن مبكرة، وصولاً إلى تشكيل مجموعات تنفذ عمليات إلكترونية تستهدف مؤسسات مالية وشركات ومنصات عالمية.



ووفق تقرير نشرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية اليوم الأحد، فقد بدأت ملامح هذه المنظومة في ثمانينات القرن الماضي، عندما أنشأت بيونغ يانغ مدرسة متخصصة لاستقطاب الطلاب المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات واللغات الأجنبية، قبل إرسال المتميزين منهم إلى جامعات عسكرية، وإتاحة فرص لبعضهم للتدرب في الصين وروسيا ودول أخرى على البرمجة وتقنيات الاختراق.

تشكيل وحدات متخصصة

مع تطور هذه البرامج، جرى تجنيد عدد من المتفوقين في وحدات متخصصة، أبرزها “الوحدة 121” العسكرية، التي تُنسب إليها عمليات اختراق استهدفت بنوكاً ومؤسسات حكومية وبنى تحتية ومنصات للعملات المشفرة، وتشير تقديرات أوردها التقرير إلى أن عدد المخترقين الكوريين الشماليين تراوح بين 1800 و7000 شخص بحلول عام 2019.

الهندسة الاجتماعية.. بوابة اختراق المؤسسات

يعتمد هؤلاء القراصنة، بحسب خبراء نقلت عنهم “سي إن إن”، على مزيج من المهارات التقنية وأساليب الخداع الإلكتروني، ولا سيما ما يعرف بـ”الهندسة الاجتماعية”، التي تشمل رسائل التصيد الاحتيالي وانتحال الشخصيات والمقابلات الوظيفية الوهمية، بهدف دفع الموظفين إلى كشف بيانات الدخول أو تحميل برامج ضارة تتيح الوصول إلى الأنظمة المستهدفة.



ومن أبرز العمليات المنسوبة إلى مجموعات كورية شمالية اختراق منصة “باي بيت” عام 2025، والاستيلاء على عملات مشفرة بقيمة 1.5 مليار دولار، إضافة إلى عملية استهدفت منصة “بينانس” الشهر الماضي، قُدرت قيمة الأصول المسروقة فيها بنحو ستة مليارات دولار، وفق مسؤولين أمريكيين أورد التقرير تصريحاتهم، وتنفي بيونغ يانغ تورطها في هذه العمليات.

عمليات غسل الأموال

ولا تنتهي عمليات الاختراق بالاستيلاء على العملات الرقمية، إذ تبدأ بعدها مراحل معقدة لغسل الأموال، تتضمن نقل الأصول بين شبكات رقمية مختلفة واستخدام أدوات لإخفاء مصدرها، قبل تحويلها إلى عملات مستقرة وبيعها عبر وسطاء غير قانونيين، للحصول على أموال نقدية أو تحويلات مصرفية.



وبحسب نيك كارلسن، المحقق في شركة “تي آر إم لابس” المتخصصة في تتبع العملات المشفرة، فإن الجهات المنفذة لا تحصل في نهاية المطاف إلا على ما يتراوح بين 75 و85 بالمئة من الأموال المسروقة، بسبب عمليات التجميد والتعقب التي تنفذها الجهات المختصة والمنصات الرقمية.



وأشار التقرير إلى أن هذه الأنشطة تمثل مصدراً مهماً للعملات الأجنبية بالنسبة لكوريا الشمالية، إذ ذكرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة عام 2024 أن العمليات الإلكترونية غير المشروعة تشكل نحو نصف دخل البلاد من العملات الأجنبية، ما يسلط الضوء على الأبعاد الاقتصادية والأمنية المتزايدة لهذا النشاط.

الذكاء الاصطناعي يوسع آفاق الهجمات

ومع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، تتزايد المخاوف من اتساع نطاق هذه الهجمات وتعقيد أساليبها، ولا سيما مع استخدام تقنيات التزييف العميق وانتحال الشخصيات في استهداف الموظفين والمؤسسات، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى تطوير أنظمة الحماية الإلكترونية ورفع الوعي بمخاطر الاحتيال الرقمي.



وتبرز التجربة الكورية الشمالية، وفق تقرير “سي إن إن”، أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية والتدريب التقني المنظم في بناء القدرات السيبرانية، في وقت بات فيه الفضاء الإلكتروني أحد ميادين التنافس والتحديات الأمنية والاقتصادية على المستوى الدولي.