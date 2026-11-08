الدوحة بعيون 22 فناناً.. معرض يحوّل تفاصيل المدينة إلى أعمال فنية

الدوحة-سانا

تفتح تجارب فنية من ثقافات متعددة نافذة على العاصمة القطرية الدوحة وتحولاتها، في معرض يجمع أعمال 22 فناناً ناشئاً من 15 دولة، ضمن المحطة الختامية للنسخة الأولى من برنامج الدراسة المكثفة للفنانين، الذي تستضيفه صالات مطافئ: مقر الفنانين، اعتباراً من اليوم الأحد حتى السادس من شباط 2027.

وذكرت متاحف قطر، عبر موقعها الرسمي مؤخراً، أن الأعمال المعروضة أُنجزت في الدوحة على مدى عام، بعد اختيار المشاركين من خلال دعوة مفتوحة عالمية استقطبت نحو ألف طلب، وانطلاق البرنامج في تشرين الأول 2025، حيث أتاح للفنانين العمل والتعلم بإشراف قيّمين فنيين وفنانين وأكاديميين ومعماريين دوليين.

المدينة مادة للتجربة الفنية

تتعدد مصادر الإلهام في الأعمال المشاركة؛ فمنها ما يستلهم المشاهد الصحراوية والساحلية وغروب الشمس من نوافذ الاستوديوهات، ومنها ما يستحضر تجربة الإقامة المؤقتة في غرف الفنادق واستكشاف المنطقة الصناعية في الدوحة، لتتحول تفاصيل المدينة ومحيطها إلى عناصر في التكوين الفني.

وتتجه أعمال أخرى نحو تجارب أكثر ارتباطاً بالهوية الشخصية، فتتناول تاريخ الهجرة والذاكرة المتوارثة بين الأجيال، وتتقاطع فيها السرديات الفردية مع قضايا جغرافية وسياسية ومظاهر التنوع المجتمعي في قطر.

مساحة للحوار وتبادل الخبرات

ولا يقتصر البرنامج على إنجاز الأعمال، إذ أتاح للمشاركين تكوين مجتمع فني مؤقت تبادلوا ضمنه الأفكار والممارسات والخبرات، في تجربة تستهدف تطوير مساراتهم الإبداعية وتعزيز الحوار بين خلفيات فنية وثقافية مختلفة.

ويضم المعرض خمسة فضاءات داخلية وساحة مطافئ الخارجية، مع إتاحة مساحة لكل فنان لتقديم عمل جديد، بينما لا يعتمد ترتيب الأعمال تسلسلاً زمنياً أو تصنيفاً بحسب الموضوعات والخامات، بل يبرز الصلات التي نشأت بين التجارب خلال فترة البرنامج.

ويمثل المعرض حصيلة برنامج يجمع بين الإقامة الفنية والتوجيه والتجريب، ويتيح للجمهور الاطلاع على كيفية تفاعل فنانين من بلدان متعددة مع مدينة واحدة، وتحويل ما عاشوه فيها إلى رؤى وأعمال فنية.