اسكتلندا.. اكتشاف قطع أثرية حجرية تعود إلى العصور الوسطى

إدنبرة-سانا

كشفت أعمال تنقيب أثري في منطقة أبيرليمْنو باسكتلندا عن قطع حجرية منحوتة تعود إلى فترات تاريخية مختلفة، من بينها جزء من حجر بيكتي قديم يحمل نقشاً يشبه سمكة السلمون، وآخر يتضمن جزءاً من وجه إنسان منحوت بأسلوب بارز، ما يفتح المجال أمام معلومات جديدة عن تاريخ الموقع والحضارة البيكتية.

وذكرت هيئة البيئة التاريخية في اسكتلندا «Historic Environment Scotland» عبر موقعها الالكتروني أول أمس أن القطع عُثر عليها خلال أعمال فحص قاعدة النصب الحجري المعروف باسم «Aberlemno III».

وأظهرت النتائج الأولية أن القطعة التي تحمل نقش السمكة تعود إلى نصب بيكتي أقدم، وربما أُعيد استخدامها لاحقاً لتدعيم قاعدة النصب الحالي، فيما يرجح أن الجزء الحجري الذي يحمل ملامح وجه إنسان يعود إلى أوائل العصور الوسطى، ولا تزال الدراسات جارية لتحديد تاريخه ووظيفته.

كما كشفت أعمال التنقيب عن حفرتين يُحتمل أنهما كانتا موضعين سابقين لإقامة أحجار أثرية، ما يطرح تساؤلات حول تاريخ نقل النصب الحجري وتغيير اتجاهه خلال فترات زمنية مختلفة.

وأوضحت الهيئة أن القطع المكتشفة ستخضع لمزيد من الفحص والتحليل، بعد نقل أجزاء من قاعدة النصب إلى مدينة إدنبرة لدراستها والتحقق من وجود نقوش أخرى قد تكون مخفية.

ويشكل هذا الاكتشاف إضافة إلى المعارف الأثرية المتعلقة بالحضارة البيكتية، التي ازدهرت في اسكتلندا خلال القرون الأولى من العصور الوسطى، وتركت شواهد حجرية ونقوشاً تعكس جوانب من ثقافتها وتاريخها.