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اكتشاف تمثالين برونزيين أثريين يعودان إلى القرن الثاني عشر في الهند

Bronze Statues of Shiva and Siva 1024x719 1 اكتشاف تمثالين برونزيين أثريين يعودان إلى القرن الثاني عشر في الهند
التمثال الذي يجسد شخصية شيفا في هيئة «ناتاراجا» الراقص والتمثال الثاني الذي يمثل شخصية سيفاكامي- الهند- إدارة الآثار في تاميل نادو

نيودلهي-سانا

كشف علماء آثار هنود عن تمثالين برونزيين يعود تاريخهما إلى القرن الثاني عشر الميلادي، خلال أعمال تنقيب في مدينة ناغاباتينام بولاية تاميل نادو جنوب البلاد، في اكتشاف يسلط الضوء على تطور فن النحت وصناعة البرونز خلال عهد سلالة تشولا التاريخية.

وذكر موقع «Arkeonews» المتخصص بالأخبار الأثرية اليوم الأحد، أن التمثالين عُثر عليهما على عمق نحو متر واحد تحت سطح الأرض، خلال أعمال تنفذها إدارة الآثار في ولاية تاميل نادو.

وأوضح الموقع أن التمثال الأول يجسد شخصية شيفا في هيئة «ناتاراجا» الراقص، ويبلغ ارتفاعه 110 سنتيمترات وعرضه 100 سنتيمتر، فيما يمثل الثاني شخصية سيفاكامي، ويبلغ ارتفاعه 82 سنتيمتراً وعرضه 23 سنتيمتراً، وقد عُثر عليهما مع قاعدتيهما الأصليتين.

وبيّن الباحثون أن الخصائص الفنية والزخارف والتفاصيل النحتية تشير إلى أن التمثالين يعودان إلى القرن الثاني عشر، خلال المرحلة المتأخرة من حكم سلالة تشولا، التي امتد نفوذها في مناطق واسعة من جنوب الهند بين القرنين التاسع والثالث عشر الميلاديين.

ونُقل التمثالان إلى مدينة تشيناي لإجراء عمليات المعالجة والحفظ الكيميائي، تمهيداً لإخضاعهما لتحليلات معدنية تحدد مكونات البرونز المستخدم في صناعتهما.

ويضيف هذا الاكتشاف شواهد أثرية جديدة على تاريخ الفنون والحرف في جنوب الهند، ويساعد على توثيق جوانب من الحياة الدينية والتجارية في المنطقة خلال العصور الوسطى.

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