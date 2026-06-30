القضاء الفرنسي يُلزم “غوغل” بدفع 126 مليون يورو لمؤسسات إعلامية

باريس-سانا

قضت محكمة فرنسية بإلزام شركة “غوغل” بدفع تعويضات بقيمة 126 مليون يورو لعدد من المؤسسات الإعلامية، على خلفية ممارسات احتكارية ومخالفة لقواعد المنافسة في سوق الإعلانات الرقمية.

وذكرت وكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء، أن الحكم شمل مؤسسات إعلامية بينها صحيفة “لو فيغارو” ومجموعة “بريزما ميديا”، بعد دعوى تتعلق بانتهاكات في قطاع الإعلانات الرقمية.

وجاء في تفاصيل الحكم الصادر عن محكمة الأنشطة الاقتصادية في باريس، أن مجموعة “بريزما ميديا” حصلت على تعويض قدره 61 مليون يورو، فيما نالت “لو فيغارو” 26 مليون يورو، ومجموعة “ليزيكو – لو باريزيان” 11.5 مليون يورو، في حين حصلت منصة “ديلي موشن” على 27.5 مليون يورو.

وكانت المؤسسات المعنية طالبت بتعويضات إجمالية بلغت 570 مليون يورو، في حين لم تحسم شركة “غوغل” موقفها بعد بشأن استئناف الأحكام الصادرة بحقها، مؤكدةً رفضها لقرارات المحكمة، واعتبارها مبنية على تفسيرات خاطئة لقطاع تكنولوجيا الإعلانات.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حذر في الـ 15 من حزيران الجاري، من فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الفرنسية من النبيذ، ما لم تتراجع باريس عن الضريبة الرقمية المفروضة على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، من بينها “غوغل”.