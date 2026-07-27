غوغل توسّع مزايا الملاحة الذكية وعداد السرعة في أندرويد أوتو

واشنطن-سانا

وسّعت شركة “غوغل” طرح ميزتين جديدتين في خدمة “خرائط غوغل” ضمن نظام “أندرويد أوتو”، تشملان الملاحة التفاعلية وعداد السرعة المباشر، في إطار جهودها لتطوير تجربة القيادة، وتزويد السائقين بمعلومات أكثر دقة أثناء التنقل.

وذكر موقع 9to5Google المتخصص بأخبار التكنولوجيا في تقرير نشره أول أمس، أن الميزتين بدأتا بالوصول إلى شريحة أوسع من المستخدمين بعد طرحهما تدريجياً، موضحاً أن إتاحتهما تختلف بحسب المنطقة الجغرافية والجهاز المستخدم، فيما تُرسل التحديثات مباشرة عبر خوادم “غوغل” دون الحاجة إلى تثبيت النسخ التجريبية من تطبيقي “خرائط غوغل” أو “أندرويد أوتو”.

وتعد ميزة الملاحة التفاعلية من أبرز التحديثات الجديدة، إذ توفر إرشادات قيادة أكثر تفصيلاً وخرائط محسنة، إلى جانب تطوير واجهة الاستخدام، بما في ذلك ظهور أيقونة مساعد الذكاء الاصطناعي “جيميني” بدلاً من “مساعد غوغل” في بعض الأجهزة العاملة بنظام “أندرويد”.

كما وسّعت الشركة إتاحة ميزة عداد السرعة المباشر داخل نظام “أندرويد أوتو”، والتي تتيح للسائق متابعة سرعة المركبة لحظياً أثناء استخدام تطبيق الخرائط، وهي ميزة تختلف عن خاصية عرض حدود السرعة على الطرق.

وتأتي هذه التحديثات ضمن مساعي “غوغل” إلى تطوير خدمات الملاحة الذكية في “أندرويد أوتو”، عبر إضافة مزايا تفاعلية تسهم في تحسين تجربة القيادة، وتعزيز سهولة استخدام الخرائط.